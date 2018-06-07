Yetim aileleri iftarda bur araya geldi

Milliyetçi Hareket Partisi’nden (MHP) Malatya Milletvekili Aday adayı olan İş Adamı İzzet Gören Ramazan ayı nedeniyle yetimlerle bir araya geldi. Her yıl olduğu gibi bu yılda İş Adamı Gören Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğiyle üyeleri ile bir araya geldi. Bir düğün salonunda yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı programa, Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran, Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı İhsan Çolak, Akçadağ Muhtarlar Dernek Başkanı Eyüp Gönültaş, İş adamı Levent Enginol, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü 1. Snıf Emniyet Müdürü Faruk Nalçacı katıldı.

Burada bir konuşma yapan Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı İhsan Çolak, "Ramazan ayı nedeniyle İş adamı İzzet Gören tarafından aillerimize İftar yemeği ve hediye çeki veriliyor. Allah hayırlarını kabul etsin. Yetimlerimizin yüzü gülüyor, Ramazan ayı nedeniyle yardımlarımızda biraz düşüktü ama inşallah aillerimize yardımlar gelecektir" şeklinde konuştu.

" Yetimlerimizin yüzü gülsün bize yeter" diyen İzzet Gören ise "Burada çok güzel bir aile ortamı içinde iftar yapıyoruz. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (AS.) söylediği gibi ’Yetim çocukların yüzünu güldürün’ . Bizde bugün iftar yemeği vesilesi ile bir nebze de olsa ailelerimize destek olmaya çalıştık. Yerimlerimizin yüzünü güldürebildiysek ne mutlu bizlere" ifadelerini kullandı.

İftar yemeği sonrasında ise programa katılan ailelere hediye çeki verildi.