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10 Temmuz 2017 17:33

Yetim ve öksüz çocukların havuz keyfi

Yeşilyurt Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri, düzenlenen havuz etkinliğinde yetim ve öksüz çocuklarla buluştu.

Yetim ve öksüz çocukların havuz keyfi

10 Temmuz 2017 17:33


Havaların ısınmasıyla birlikte yetim ve öksüz çocukları unutmayan Yeşilyurt Kent Konseyi Gençlik Meclisi havuz etkinliği düzenledi. Düzenlenen etkinlikte Gençlik Meclisi yetim ve öksüz çocuklarla zaman geçirdi. Etkinlik hakkında konuşan Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, "Bir kimse sırf Allah rızası için bir yetimin başını okşarsa, elinin dokunduğu her saç teline karşılık ona sevap vardır’ düsturu ile bugün Yeşilyurt Kent Konseyi olarak 40 yetim ve öksüz çocuğumuzu misafir ettik. Çocuklarımıza keyifli bir etkinlik hazırladık. Yetim ve öksüz çocuklara sahip çıkmak bizlerin asli görevidir. Anne ve babasız kalan çocukların bu ülkeye hayırlı bir evlat olarak yetişmesi için bizlerin bu çocuklara sahip çıkması gerekiyor. Biz de Yeşilyurt Kent Konseyi olarak bu çocuklarımızı zaman zaman böyle etkinliklerle toplayarak onları dışarıdaki zararlı ortamdan uzak tutmaya çalışıyoruz. Yetim ve öksüzlere yönelik projelerimiz devam edecek. Ben bu vesileyle bu güzel projeye öncülük eden Gençlik Meclisimizi tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.




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