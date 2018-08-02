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02 Ağustos 2018 15:33

Yetimler için yardım çağrısı

Yetimler Kervanı Yardımlaşma Derneği, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hayırseverlere çağrıda bulunarak bu bayramda yetimlerin unutulmamasını istedi.

Yetimler için yardım çağrısı

02 Ağustos 2018 15:33


Dernek Başkanı İhsan Çolak, yetim ve öksüzlere yapılacak her yardımın önemine değinerek, “Eli ile bir kedi veya bir köpeğe su verenleri gördüğümüz zaman ne kadar gururlandığımız anlatamam. Sokakta yürüyen bir yaşlıyı karşıdan karşıya geçirmek isteyen birini gördüğümüz zaman ne kadar gururlandığımızı anlatamam. İhtiyaç sahibi bir inansın ihtiyacını giderme gayreti olan bir insanı gördüğümüzde ne kadar gururlandığımızı anlatamam. İnsanoğlu bunları yaparken, kendi yakınında olan yetimleri, yoksulları, kimsesizleri de unutmayın. Unutmayın ki her Cuma günü dünyanın her köşesinde Cuma namazı kılındığı zaman okunan ayeti hatırlayalım. ‘Allah yetime, öksüze, yolda ve darda kalmışa yardım etmeyi emrediyor’ deniliyor ayette. Unutmayalım ki Müslümanlar, sizin imtihanınız komşunuz, akrabanız, yakınınız ve gözünüzle gördüğünüz insanlardır. Siz bunlar ile imtihan olacaksınız. Bunları ertelemeyin” ifadelerine yer verdi.


Yetimler Kervanı Derneği olarak tamamen gönüllülerin yardımı ile çalışmalar yaptıklarını ifade eden Çolak, “Sizin yaptığınız yardımlar ile buradaki yetim kardeşlerimize bir şeyler ulaştırabiliyoruz. Burada bulunan yetimler sizin gayretinize, sizin getireceğiniz yardıma ihtiyaçları var. Evlerinde iki tane kurban kesen kardeşimiz, bir tane kurbanını derneğimize bağışlasın. Derneğimiz Kurban Bayramı boyunca açık olacaktır” diye konuştu.




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