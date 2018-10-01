Yetimler kervanından aşure etkinliği

Malatya'da Muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinlikleri devam ediyor.Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma derneği tarafından Muharrem ayı nedeniyle 3 bin kişilik aşure ikramı yapıldı.

Malatya Büyük Şehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Ak Parti Malatya İl Başkanı Av. İhsan Koca, ticaret ve sanayi odası TSO Malatya Şube Başkanı Oguzhan Ata Sadıkoğlu Yetimle Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İhsan Çolak ve vatandaşlar katıldı. Dernek Başkanı Çolak, etkinlikte konuşmada, "Bilindiği üzere Muharrem ayı içerisindeyiz. Aşure ise bu ayla özdeşleşmiş, dini ve kültürel özellikleri içerisinde barındıran önemli bir nokta olarak her yıl çeşitli organizelerle ve bireysel olmak üzere tecrübe edilmektedir. Aşurenin dikkat çeken yönü içeriğindeki farklı tahılların bir araya getirilerek yapılıp tatlı bir sunum haline geldiği gibi ülkemizdeki insanların çeşitliği de bizim için kıyaslama noktası olmuş ve büyük anlam taşımaktadır" dedi.

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ise, Dernek Başkanı İhsan Çolak'a ve yardım severlere teşekkür etti. TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ise, " Verilen yardımlarında, kendimizde şahit olduk yerine gitmesi de bizi onurlandırıyor. Aşurenin içerisindeki tahıllar gibi farklı lezzetlerin bir araya gelip Aşurede bir tat yaratmalarıyla nasıl bir lezzet oluşturuyorsa, insanlarında bir araya gelmesinin de önemini biliyoruz” ifadelerini kullandı. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da “Bu güzel etkinlikle bir aradayız. Tabi etkinliğimizi Malatya'da en güzel işleri yapan derneklerden birisi olan Yetimler Kervanı Derneği. Muharrem ayı bereket ayı. Bizlerde yetimler kervanının etkinlerinde bundan önce olduğu gibi bundan sonrada yanlarında ve destekçileri olacağımızı buradan bir kez daha belirtmek istiyoruz. Ne kadar çok garip gurabaya sahiplik edersek o kadar ilerleriz" şeklinde konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise “Yetimler Kervanı, garip gurabaya, fakir fukaraya sahip çıkıyor ve bu çok önemli bir şey. Komşusu açken tok yatan bizden değildir medeniyetinin mensuplarıyız. Ama bunun çok ötesinde eksenine yetimleri almış ve yetimler üzerine programını yapmış bir derneğimiz. Bugün kıymetli başkanımız ve dernekteki bütün kardeşlerimizle bir araya geldik. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin inşallah. Biz bir ve beraber olduğumuz müddetçe hiç kimsenin gücü bize yetmez. Bir, beraber ve birlikte Malatya olalım” ifadelerini kulandı

Program aşure ikramının yapılmasının ardından sona erdi.