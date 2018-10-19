Yetiştiricilere desteklemelerle ilgili süre uyarısı

Birlik binasında konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyen Başkan İhsan Akın, koyun, keçi desteklemeleri ile ilgili birlik olarak kuruldukları günden bugüne saha çalışmasının yanı sıra bilgilendirme ve mesaj sistemiyle de yetiştiricilere bilgilendirme yaptıklarını söyledi. Yetiştiricilerin mağdur olmamaları adına bilgilendirme yaptıklarını ifade eden Akın, “Yetiştiricilerimizin desteklenmeleri ile ilgili süreçte 25 gün başvuru süreci kısaldı. Geçmişte Kasım ayının sonuna kadar olan süre, bu yıl Kasım ayının başında bitiyor. Bu nedenle yaklaşık olarak 10 günlük bir süremiz kaldı” diye konuştu.

Yetiştiricilerin mağdur olmaması için bir an önce müracaatlarını yapmalarını gerektiğini ifade eden Akın, “Yetiştiricilerimizin Tarım İlçe Müdürlüklerinde, İl Müdürlüklerinde güncellemelerini yaparak, bizlere gelerek dilekçelerini ibra etmelerini istiyoruz. Bizler zaten bu konu ile ilgili üreticilerimize mesaj attık. Son mesajlarımızı da atacağız, muhtarlarımızı bilgilendireceğiz ve sizler aracılığıyla da bilgilendirmiş olacağız” şeklinde konuştu.

Yetiştiricilerin desteklenmesinden dolayı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye de teşekkür eden Akın, “Yetiştiricilerimizin mağdur olmamaları için 15- 90 ay süre içerisindeki destekleme kapsamına giren yaş sınırı kaldırıldı. 15- 120 aya çıkarıldı. Bu anlamda da Tarım Ve Orman Bakanımıza buradan teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Özellikle biz parazitlerle mücadele noktasında çalışmaların da devam ettiğini belirten Akın, “Yetiştiricilerimizin hemen hemen yüzde 80'i yaylalardan indi. Bu anlamda da parazitlerle mücadele kursumuz yine devam edecek. Yine özellikle sürü yönetimi eğitimiyle ilgili de Milli Eğitim, Halk Eğitim ve İşkur aracılığıyla ortaklaşa yaptığımız kursumuz tekrar devam ediyor. Kursumuza tüm yetiştiricilerimizin özellikle de bu kurstan faydalanmak isteyenlerin bizlere müracaat etmelerini bekliyoruz. Bunla ilgili olarak da mesajlarımızı atacağız” diye konuştu.