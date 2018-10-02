Yetiştiricilere hayvan ıslahı ve soy kütüğü anlatıldı

Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından Arapgir ve Yazıhan'da Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı ve Soy Kütüğü projesi ile alakalı bilgilendirici toplantı yapıldı. Yetiştiriciler yoğun katılım sağladı.

Toplantıya, Proje Lideri Doç. Dr. Zeki Erişir, Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Dr. Selami Aygen, Arapgir Tarım ilçe Müdürü Mevlüt Birlik, Yazıhan Tarım İlçe Müdürü Zafer Tanrıverdi, birlik teknik personeli ve tarım teşkilatı teknik personeli katıldı.

Toplantıda konuşan Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, “Yaklaşık 15 gün önce yaptığımız yürütme kurulundaki alınan kararlar ile alakalı bazı teknik ve pratik bilgileri hocamız ve hayvan sağlığı şube müdürümüz sizlere anlatacaktır. Sizden istediğim görevlerimizi düzgün bir şekilde yapalım, özellikle hayvan kaybının önüne geçilmesi noktasında aşılarımızı ve kontrollerimizi mutlaka yaptıralım. Soy kütüğü projesi için ise, yetiştiricilerimiz istediği zaman birliğe gelip müracaatlarını yapabilecekler. Proje Lideri Doç. Dr. Zeki Erişir ise, “Bugün halk elinde küçükbaş hayvan ıslahına yönelik proje ile bir değerlendirme toplantısını yapmaktayız. Bu Toplantının sonuçları ile ilgili yapacağınız işlemlerde uymanız gereken kurallar ile ilgili riayet etmeniz gereken hususlarla ilgili sizlere biraz bilgi vereceğiz. Umarım bu toplantı amacına ulaşır ve bereketli bir yıl geçirirsiniz” dedi.

Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Dr. Selami Aygen de, “Tabi bugün bu toplantı da olmamızın amacı tarım il müdürlüğü yönünden hayvan sağlığı yönünden bir sıkıntınız varsa bunların çözümü nedir önerileriniz nedir, bunları değerlendireceğiz tabi ki de geldiğiniz için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Arapgir Tarım ilçe Müdürü Mevlüt Birlik ise, “İlçemizde yürütülmekte olan halk elinde ıslah projesin de belirli bir aşamaya geldik. İnşallah başarılı olacağız. Bunun için elimizden geleni yaptık” değerlendirmesinde bulundu.

Yazıhan Tarım İlçe Müdürü Zafer Tanrıverdi de, projeyi zaten 7 yıldır uyguladıklarını aktararak, “Proje de az çok ne yapacağınızı biliyorsunuz, tamam sizlere zor gelen şeyler olabilir ama bunları elinizden geldiği kadar gayret edip yapmanız lazım. Bu projenin amacı özellikle sizin kayıt altında işlemleri yapabilmeniz bizim yetiştiricilerimizin en büyük sorunu kayıtsız işlem yapmaları burada kayıt altına almanın çok önemli olduğunu vurguladı. Zorluklar mutlaka olacaktır. Ama bizlere danışacaksınız, bizler sizleri bilgilendireceğiz, sizlere destek olacaklarını söyledi ve katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.