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12 Eylül 2017 13:22

Yiğitvar Otomotiv yeni yerinde hizmet vermeye başladı

Yiğitvar Otomotiv, sektörün devlerinden Japon markası Toyota ile havaalanı yolu üzerinde açtığı yeni yerinde Malatyalılara hizmet vermeye başladı.

Yiğitvar Otomotiv yeni yerinde hizmet vermeye başladı

12 Eylül 2017 13:22

Bir süre önce yapımı tamamlanan Yiğitvar showroom 3 bin metrekare alan üzerine kuruldu.


Şirket olarak müşteri memnuniyetini bir öncelik olarak gördüklerinin altını çizen Yiğitvar Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Alp Utku Yiğitvar, oluşturdukları 32 kişilik bir takım ile araç tutkunlarının bu tutkularına ortak olmayı amaçladıklarını söyledi. Yaklaşık 1 yıldır Malatya’da Toyota’nın olmadığını belirten Alp Utku Yiğitvar, Malatya’da 1 yıldır Toyota yoktu. Bu eksikliğin Yiğitvar otomotiv tarafından giderilerek, kalitede çıtanın en üst noktalara taşınması en büyük hedefimiz. Toyota sahiplerine ve bu markaya sahip olmak isteyen müşterilerimize hizmette yeni bir çığır açıyoruz” diye konuştu.




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