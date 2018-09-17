Yıldırım, yeni eğitim-öğretim yılını değerlendirdi

Yeni eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle sendika binasında bir basın toplantısı düzenleyen Kerem Yıldırım, yoğun bir çalışma dönemi ve fedakarlıklarla dolu bir sürecin bugün başladığını belirterek “Yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilerimize ve eğitim çalışanlarına başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Bir eğitim sisteminin uzun vadede verimli olabilmesinin bütününü oluşturan parçaların birbiriyle uyumuna bağlı olduğunu dile getiren Yıldırım, “Sistemden ve bütünlükten yoksun bir organizmada çelişkiler, hatalar, istikrarsızlıklar ortaya çıkacak, hedefi olmayan, günü birlik değişime giden ama asla köklü adımlar atmayan devasa bir yapı elimizde kalacaktır. Okullaşma oranlarının artmasına, okulların fiziki ve teknolojik kapasitesinin gelişmesine, öğretmen sayısında artış yaşanmasına, eğitime ayrılan kaynağın artmasına rağmen hala istenilen seviyede olunmamasının temel sebebi, organizasyonluk, sistemsizlik ve bulma arayışlarının bitmemesidir” şeklinde konuştu. Eğitim çalışanlarının sorunlarına çözüm bulmadan eğitimde yol almanın ve başarıyı yakalamanın mümkün görünmediğini kaydeden Yıldırım, “Bu çerçevede, eğitim çalışanlarının saygınlığı artmalıdır. Beklenti ve talebimiz, eğitim çalışanlarını umutlandıran söylem değişikliğinin çözüm odaklı eylemler desteklenmesi ve sürdürülmesidir. Öğretmen atama ve yer değiştirme süreci tutarlı ve sürdürülebilir olmalıdır. Öğretmen sayısı her geçen yıl artmasına rağmen halen yaklaşık 100 bin öğretmen ihtiyacı bulunmaktadır. Öğretmen eksikliğinin uzun vadede bir milletin kederini etkileyebileceği düşünülerek. Öğretmensiz bir sınıf bile kalmayacak şekilde eğitim kadrosu tam olmalıdır. Ücretli öğretmenlik uygulamasıyla öğretmen ihtiyacının giderilmeye çalışılması ucuz çözüm yoludur. Farklı istihdam biçimleri son bulmalı, sözleşmeli öğretmenler kadroya alınmalıdır. Mülakat ile öğretmen atama yönteminden vazgeçilmelidir. 3600 ek gösterge konusunda verilen sözün gereği yerine getirilmelidir. İstihdamda zorluk çekilen bölgelerde teşvik yöntemleri uygulanmalıdır. Eğitimcilere şiddete seyirci kalınmamalıdır. Eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olaylarına karşı caydırıcılık, şiddete uğrayan çalışana da hukuki koruma sağlayacak nitelikte yasal düzenlemeler acil yapılmalıdır. Okullara ödenecek ihtiyaç karşılanmalıdır. Eğitimcileri motive eden bir kariyer sistemi oluşturulmalıdır. Eğitim yöneticiliği profesyonel bir kariyer mesleği haline getirmelidir. Memur, hizmetli ve diğer çalışanların emeği görmezden gelinmemeli, mali ve sosyal hakları iyileştirilmelidir. Darbe ürünü kılık ve kıyafet yönetmeliği bir an evvel değiştirilmelidir” diye konuştu.