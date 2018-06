Yıldırım’dan yılsonu değerlendirmesi

2017-2018 eğitim-öğretim yılının yarın sona ereceğini ifade eden Yıldırım, “2017-2018 eğitim-öğretim yılı, Malatya’mızda 183.962, ülkemizde 17 milyon 300 bin öğrencimizin emeklerinin karşılığını görecekleri karne heyecanıyla sona eriyor. Böylece öğrencilerimiz için dinlenme, öğretmenlerimiz için yenilenme, yöneticilerimiz için ise sorunların tespiti ve çözümü için bir planlama dönemine giriyoruz. Fedakarca çalışmalarından dolayı tüm eğitim çalışanlarına teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Eğitim politikaları bir bütün olarak tasarlanmalı”

Yıldırım, Eğitim-Bir-Sen’in eğitim ile ilgili taleplerini dile getirerek, “Eğitim politikaları bir bütün olarak tasarlanmalı, yeniliklerin altyapısı iyi hazırlanmalı, değişimler, şartlar olgunlaştıktan sonra hayata geçirilmeli, her ne planlama yapılırsa yapılsın, uygulayıcısı olan öğretmenin niteliği hepsinin önünde ve üstünde olmalıdır. Eğitim camiasının çalışma şartları düzeltilmeli, mali ve özlük hakları geliştirilmeli, mesleğin itibarını güçlendirecek adımlar atılmalıdır. Öğretmenliğin bir idealizm mesleği olduğu unutulmamalı, her şey bu idealizme göre yapılandırılmalıdır. Türkiye’nin yarınki sorumluluklarını üstlenecek nesiller yetiştirmek, çağın gereklerine cevap verebilecek nitelikte güncel, gücünü medeniyet değerlerimizden alan bir müfredatla mümkündür. Yeni eğitim-öğretim yılı başlayıncaya kadar eğitim çalışanlarının huzuru, milletimizin geleceği ve ülkemizin nitelikli bir eğitim sistemine kavuşması için sorunlara çözüm bulunmalı, beklentiler karşılanmalıdır. Masumların korunması, hainlerin hak ettikleri cezayı alması için FETÖ ile mücadele titizlikle yürütülmelidir. Sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik uygulamasına son verilmeli, Mülakatla istihdam hatasından dönülmelidir. Eğitimciye şiddetin geleceğimize faturası ağır olacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı; nerede duracağı belli olmayan bu şiddet olaylarının bir an önce son bulması için ne gerekiyorsa yapmalıdır. Öğretmenler için gündeme getirilen ve bu yıl ertelenen performans değerlendirme sistemi asla uygulamaya konmamalıdır. Ek ders ücretlerinde hakkaniyete uygun bir iyileştirme yapılmalıdır. Yardımcı hizmet sınıfı çalışanlarının görev tanımları belirlenmelidir. Eğitim kurumlarının hizmetli ve memur ihtiyacı karşılanmalıdır. Hizmet içi eğitim çalışmaları mesleki gelişime dayalı olarak yeniden planlanmalıdır. Eğitim kurumu yöneticileri sosyal güvenlik, iş sağlığı ve güvenliği işlemlerinden dolayı doğrudan sorumlu tutulmamalıdır. Yöneticilerin görev süreleri dört yılla sınırlı tutulmamalıdır. Öğretim yılına hazırlık ödeneği tüm eğitim çalışanlarına ödenmelidir. Eğitim-Bir-Sen olarak, eğitim çalışanlarına ve öğrencilerimize, zaman içinde yenilenmelerini, yeni döneme daha enerjik başlamalarını sağlayacak verimli bir tatil dönemi diliyor, mezun olan öğrencilerimizin yeni başarılara imza atmalarını temenni ediyoruz. Yeni eğitim-öğretim yılına sorunsuz başlamak için, dikkat çektiğimiz sorunların acilen çözülmesi gerektiğinin altını bir defa daha çiziyoruz” diye konuştu.