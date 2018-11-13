Yılın genç araştırmacısına Bilimsel Yayın Ödülü

Dr. Suat Tekin, TFBD Genç Araştırmacı Bilimsel Yayın Ödülü'nü almaya hak kazanddı.

01-04 Kasım 2018 tarihlerinde Antalya'da düzenlenen “44. Ulusal Fizyoloji Kongresi'nde Türk Fizyolojik Bilimler Derneği (TFBD) tarafından her yıl düzenli olarak verilen TFBD Genç Araştırmacı Bilimsel Yayın Ödülü Dr. Suat Tekin'e verildi. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği (TFBD) tarından düzenlenen Genç Araştırmacı Bilim Ödülü'nün başvuru şartlarına değinen Dr. Tekin bu süreci şöyle aktardı:

“2018 yılı başvuru tarihine kadar çıkmış olan tüm yayınlarımız, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) projelerimizi, Bilimsel Araştırma Projelerimizi (BAP), bildirilerimizi, sözlü sunumlarımızı içeren bir akademik faaliyet hazırlıyoruz. Bu faaliyetler ile Türk Fizyolojik Bilimler Derneği Bilim Kurulu Başkanlığı'na başvuruda bulunuyoruz. Başvuru için öğretim üyesi olmak gerekmiyor, asistan da olabilirsiniz veya dernek üyesi olup asistan olmadan da müracaat edebilirsiniz. Buradaki en önemli kriter 35 yaşının altında olmak. Bu dosyaları hazırladıktan sonra Türk Fizyolojik Bilimler Derneği çatısı altında bulunan 13 farklı bilim kurulu var ve her bilim kurulunun birde başkanı. 13 farklı kurul üyesi tarafından, akademik çalışmalar objektif ve denetlenebilir kriterlere göre dış panelist mantığında değerlendirme yapılıyor. Değerlendirme sonucunu ise derneğin bilim kurulu başkanına bildiriyorlar. Genel teamül şu şekilde; her yıl yapılan Fizyoloji Kongresi'nde kongrenin son günü, kapanışta, ödül sahibine taktim ediliyor. Türkiye'de 35 yaş altı tüm araştırmacıların başvurusuna açık olan bu yarışa, yapmış olduğunuz tüm akademik çalışmaları kapsayan dosyanızla katılıyorsunuz.”

Ayrıca Dr. Tekin “Ödüle kendi yazdığım bir araştırma kitabı, uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış 37 makale, ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış 6 makale, uluslararası konferanslarda sunulmuş 117 bildiri, ulusal konferanslarda sunulmuş 54 ulusal bildiri, çok sayıda atıf, 21 bilimsel araştırma projesi bunlardan 6 tanesi TÜBİTAK projesi ve bu 6 TÜBİTAK projesinin de 2 tanesi yürütücü, geriye kalan 4'ünde araştırmacı olarak görev almıştım. Tüm bunların dışında TÜBİTAK 2229 ve 2237/A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Destekleme Programları kapsamında 7 etkinlikte koordinatör ve eğitmen, 6 etkinlikte de eğitmen olmak üzere toplamda 13 farklı etkinlikte görev almıştım” şeklinde konuştu.

Her yıl bu ödülü sadece bir kişinin alabildiğini belirten Dr. Tekin, ödülün Tıp Fizyoloji camiası açısından prestijli bir ödül olduğunu vurguladı. Ödülün kendine kattığı mutluluktan bahseden Tekin “Camiada fizyoloji anlamında sahip olduğunuz bilimsel çalışmalarınızın önem gördüğünün ödülle taçlandırılması, yapacağımız diğer çalışmalar için büyük bir motivasyon kaynağı oluyor. Mensubu olmaktan gurur duyduğum üniversiteme bu ödülle dönmüş olmak benim için büyük bir onur kaynağı” diye konuştu.

Aldığı ödülle hem kendi adını hem de üniversitenin adını Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantılarda anılmasının mutluluğu içerisinde olduğunu söyleyen Tekin, İnönü Üniversitesini ve Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı'nı hem ulusal hem de uluslararası arenada temsil etmeye devam edeceğini belirtti.