Yıllardır beklenen dev projede çalışmalara başlandı

Malatya için büyük önem arz eden ve tamamlandığında günlük atık su artıma miktarını 30 metreküp artıracak olan Doğu Kollektörü Hattı 1. etap çalışması hakkında MASKİ hizmet binasında, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve muhtarların katılımıyla toplantı düzenlendi.

Toplantıda konuşan MASKİ Genel Müdürü Dr. Özdemir, Malatya’nın her bölgesinde yatırımlar yaptıklarını belirterek, “Şehrimizde kanalizasyon altyapısını yenileme ve güçlendirme çalışmalarımız devam ediyor. Atık su Arıtma tesisimizde günlük ortalama 120 bin metreküplük atık su arıtıyoruz. Malatya merkezde kanalizasyona bağlı nüfus yüzde 94 oranında. Doğu Kollektörü Hattı Çalışması tamamlanmasıyla birlikte günlük ortalama atık su miktarı 30 bin metreküp artacak. Böylece tesisimizde toplam 150 bin metreküplük atık su arıtılacak. Malatya merkez için kanalizasyona bağlı nüfus oranı Avrupa standartlara yani yüzde 97’lere ulaşmış olacak. Tesisimizin atık su arıtma miktarı kapasitesi 190 bin metreküp. Günlük ortalama arıtılan atık su miktarı bu değere ulaştığı zaman arıtma tesisimizin 2. kademesi yapılacak. Arıtma tesisimizde 2400’lük ve 1000’lik 2 hat var. Atık su Arıtma Tesisimizin girişinde olan 1600’lük hattı 1200’lük hat ile bağlayacağız. Doğu Kollektör hattı yatırımımızın çalışmaları arıtma tesisimizin bulunduğu bölgede başladı” ifadelerini kullandı.

Doğu Kollektör Hattı çalışmasının Malatya için önemli bir yatırım olduğunu belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Başkan Çakır, “MASKİ Genel Müdürlüğü kuruluşundan bugüne kadar şehrimizin altyapı ağını güçlendirmek için önemli projelere imza attı. Malatya’nın gelecekte nüfus sayısında meydana gelecek artışları göz önünde bulundurarak 2071 Su Master Planını hayata geçirecek 65 yıllık içme suyu alternatifleri planını yapıyor. İlçelerimizin tamamında içme suyu, kanalizasyon altyapı çalışmaları devam ediyor. Aynı zamanda bütün İlçelerde kurulacak arıtma tesislerinin projelendirilmesi, yerlerinin hazırlanması çalışmaları büyük oranda tamamlandı. En yakın zamanda yatırımı yapılacak. 350 milyonluk yatırımlarımızın büyük çoğunluğu tamamladık. Doğu Kollektör Hattı yatırımımız kapsamında ana kollektör hattı ile bölgenin altyapı sorununu tamamen ortadan kaldıracak olan projemizin yatırımına başladık. Doğu bölgemizde yeni başlayan Doğu Kollektörü Hattı ve Kanalizasyon Altyapı yatırımlarımız sonucunda Atıksu Arıtma Tesislerimize bağlantı kuracağız. Doğu Bölgemizde yaklaşık 40 bin öğrencisi bulunan üniversite, 27 bin kişilik şehir stadyumu bölgenin gelişmesine önemli katkı sağladı. Yapacağımız bu dev proje ile Üniversite, Çamurlu, Fırıncılar, Bulgurlu, Hacı Yusuflar, Villakent, Dağtepe Mahallesi, Yeni stadyum ve Orduzu’nun bir kısmını kapsayan maliyeti 17,4 milyon TL olan 33 kilometrelik 1. etap altyapı çalışmasını gerçekleştireceğiz. Projemizle doğu bölgemizin kanalizasyon altyapı sorununu tamamen çözmüş olacağız. 1. wtap çalışmamızın bitiş süresi 850 gündür. Projemizin 1. Etap’ı tamamlandığında 2. etabına geçeceğiz ve bu kapsamda 95 kilometrelik hat çalışması yapacağız” diye konuştu.