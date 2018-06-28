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28 Haziran 2018 14:45

YKS öğrencilerine tüm otobüsler bedava

Hafta sonunda sınava girecek olan YKS öğrencilerine başarılar dileyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, sınav gününde tüm otobüslerin sınav öğrencilerini ücretsiz taşıyacağını söyledi.

YKS öğrencilerine tüm otobüsler bedava

28 Haziran 2018 14:45


Geleceğimizin teminatı olan gençlerin hafta sonunda çok önemli bir sınava gireceklerini belirten Başkan Polat, mesajında, “Modern dünya ve çağdaş yaşamın en önemli parametrelerinden birisi olan eğitimin önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Bilgi çağı olarak adlandırılan yüzyılımızda artık milletler bilgiyle yarışmaktadırlar. Devletimizi ve milletimizi muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak olan gençlerimiz, hafta sonunda çok önemli bir sınava girecekler. Eğitim hayatının son aşamasına hazırlanan Lise son sınıfındaki öğrencilerimiz, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile mesleki hayatlarına yön vereceklerdir. Sınava girecek bütün öğrencilerimize üstün başarılar diliyorum. Rabbim emeklerini boşa çıkarmasın. Umarım tüm öğrencilerimiz hedefledikleri puana ulaşarak, istedikleri bölümü kazanmaya muvaffak olurlar” ifadelerine yer verdi.


Sınava girecek öğrencilere otobüsler bedava


Bu arada YKS sınavının yapılacağı 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde, sınav öğrencileri MOTAŞ ve Özel Halk Otobüslerinden ücretsiz olarak faydalanacak.


Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, öğrencilerinin sınav yerlerine rahat bir şekilde ulaşmaları için tüm otobüslerin ücretsiz olacağı müjdesini vererek, “30 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 1 Temmuz Pazar günü yapılacak olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavlarına girecek olan öğrenciler, sınav giriş belgelerini göstererek, otobüslere ücretsiz olarak binebilecekler” diye konuştu.




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