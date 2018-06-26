YKS öncesi son prova

Yeni Hamle Eğitim Kurumları tarafından yaklaşan Yüksek Öğretim Kurumları sınavı (YKS) öncesinde “Sınava Hazır mısınız?“ adı verilen deneme sınavı düzenlendi. 23 Haziran Cumartesi günü binlerce öğrencinin katıldığı deneme sınavı İnönü Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Teknik Bilimler Programları binasında gerçekleştirildi.

Öğrencilerin birebir sınav ortamını yaşadıkları provada, her öğrenci tek tek sınıflara aranarak alındı, cep telefonu ve hesap makinası gibi hiçbir elektronik cihaz da sınava alınmadı. Toplam 120 soruya 135 dakika süre verilen sınavda gerçek sınavlarda olduğu gibi ilk yarım saat içinde hiç kimsenin dışarıya çıkmasına izin verilmedi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı sınava katılan öğrencilerin soruları büyük bir özenle cevapladıkları gözden kaçmadı. Öğrenciler içerde ter dökerken okul bahçesinde bekleyen velilerin heyecanları görülmeye değerdi. Yapılan sınav ile ilgili olarak bir açıklamada bulunan Yeni Hamle Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ahmet Polat Kaya, “Çeyrek asırdır ilimizde eğitim alanında hizmet vermekteyiz ve her zaman öğrencilerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hareket etmekteyiz. Bugüne kadar binlerce öğrencinin hedeflerine ulaşmalarında büyük destek olduk, çünkü gideceği limanı bilmeyen gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez. Bizde eğitim sektöründe var olduğumuz günden bu yana çocuklarımıza rehberlik yapıyoruz. İnşallah bu sınava giren öğrencilere de faydamız olmuştur” şeklinde konuştu.

Sınava Yeni Hamle Eğitim Kurumlarına gelen öğrencilerin yanı sıra Malatya’daki farklı eğitim kurumlarındaki öğrencilerinde katıldığını belirten Polat, “Özellikle ilk defa üniversite sınavına girecek olan öğrenciler için paha biçilmez bir sınav deneyim oldu” diye konuştu.

Sonuçların bugün itibari ile açıklandığını da belirten Polat, öğrencilerin Yeni Hamle Eğitim Kurumları Kurs Merkezinden sonuçları öğrenebileceklerini söyledi.