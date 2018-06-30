YKS’nin birinci oturumu yapıldı

Üniversiteye girişte uygulanacak yeni sınav sistemi YKS’nin birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavı yapıldı

Malatya birçok okulda gerçekleştirilen sınavda öğrenciler ter dökerken veliler de dışarıda Kur’an okuyarak dua etti. Binlerce öğrencinin kaderini belirleyecek olan YGS, Malatya’da da sorunsuz tamamlandı. İl genelinde güvenlik güçleri, sınavın huzurlu bir ortamda gerçekleşmesi adına gerekli önlemleri alırken öğrenciler sınava girecekleri okula saatler öncesinden geldi. saat 10:15 itibariyle sınava başladı. Saat 12.15 ’a kadar süren YKS’de öğrenciler gelecekleri için ter dökerken velilerde okul bahçesinde çocuklarının başarılı olması için dua etti.

Sınav çıkışı bazı öğrenciler sınav sorunların normal olduğun bazıları ise matematik soruların zor olduğunu ifade ettiler.