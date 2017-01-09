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09 Ocak 2017 10:44

Yoğun kar ve tipiden dolayı mahsur kalan 18 kişiyi, belediye ekipleri kurtardı

Yoğun kar ve tipiden dolayı mahsur kalan 18 kişiyi, belediye ekipleri kurtardı

09 Ocak 2017 10:44

Malatya’nın Akçadağ ilçesi Levent Köyünde 4 araç ve içindeki 18 kişi yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı mahsur kaldı.
Alınan bilgilere göre, Akçadağ ilçesinde Levent Mahallesine gitmek için yola çıkan 4 araç ve içindeki 18 kişi Levent mahallesi Server Geçidi yakınlarında yoğun kar yağışı ve tipi yüzünden mahsur kaldı. Tüm çabalara rağmen araçlarını kardan çıkaramayan araç sahipleri Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri yoğun kar yağışı ve tipi yüzünden mahsur kalan vatandaşları kurtardı.
“Araçları kendi imkanlarımızla çıkarmaya çalıştık”
Bölgede aralıklarla etkisini sürdüren kar nedeniyle bir çok aracın yolda kaldığını belirten Kolköyü Mahalle Muhtarı Veysel Özkan," Gün içerisinde 4 araç yoğun tipiden dolayı yolda mahsur kaldı. Mahalledeki arkadaşlarla birlikte kar yağışı ve tipi yüzünden yolda mahsur kalan araçları kendi imkanlarımızla çıkarmaya çalıştık sonuç alamayınca Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinden yardım istedik. Bölgeye gelen ekipler yolda mahsur kalan araçları çıkardı. Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.



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