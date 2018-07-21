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21 Temmuz 2018 11:44

Yolcu otobüsünde 58 kg esrar ele geçirildi

Malatya’da bir yolcu otobüsünde yapılan aramalarda 58.

Yolcu otobüsünde 58 kg esrar ele geçirildi

21 Temmuz 2018 11:44

5 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin giriş ve çıkışlarında gerçekleştirilen kontroller esnasında bir yolcu otobüsünde arama yapıldı. Bagaj kısmında yapılan aramalarda 5 ayrı paket halinde toplam 58.5 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi.


Ele geçirilen uyuşturucu maddenin İstanbul’a göndermek üzere otobüse verdikleri tespit edilirken, paketleri alacak şahsında aralarında bulunduğu 3 şüphelinin kimliklerinin belirlendiği ve yakalanmaları için çalışma başlatıldığı öğrenildi.




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