Diğer
Kategoriler
02 Eylül 2018 13:04

Yollar yeni bir görünüme kavuşuyor

Kale Belediye Başkanı Cemal Akdemir, ilçede yol çalışmalarının sürdüğünü belirterek, ’Sıcak asfalt çalışmalarımız devam ediyor’ dedi.

Yollar yeni bir görünüme kavuşuyor

02 Eylül 2018 13:04


Malatya’nın Kale İlçesi’nde sıcak asfalt çalışması yapıldı. Kale İlçesi Salkımlı Mahallesi Kayadumanlar Mezrası yolunda sıcak asfalt çalışmalarında sona gelindi. Çalışmaları yerinde inceleyen Kale Belesiye Başkanı Cemal Akdemir, ’Büyükşehir Belediyesiyle koordineli olarak sıcak asfalt kaplama çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalarımızın ne aşamada olduğunu görmek için sahadayız. Bu hizmeti Kale İlçemizde gerekli görülen diğer mahallelere de uygulayacağız. Bu nedenle yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bu kapsamda gecesini gündüzüne katarak ilçemiz genelindeki yol çalışmalarında emeği geçen, katkısı bulunan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. Amacımız, ilçemizi daha yaşanabilir hale getirmek, yollarımızı daha da modernize edebilmek. Halkımız güzel günlerde kullansın inşallah " diye konuştu.


Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Kale Belesiye Başkanı Cemal Akdemir sorun ve talepleri de dinledi. Öte yandan mahalle sakinleri ise uygulamadan oldukça memnun olduklarını kaydederek, Başkan Akdemir’e teşekkür ettiler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    35°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç