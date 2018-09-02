Yollar yeni bir görünüme kavuşuyor

Malatya’nın Kale İlçesi’nde sıcak asfalt çalışması yapıldı. Kale İlçesi Salkımlı Mahallesi Kayadumanlar Mezrası yolunda sıcak asfalt çalışmalarında sona gelindi. Çalışmaları yerinde inceleyen Kale Belesiye Başkanı Cemal Akdemir, ’Büyükşehir Belediyesiyle koordineli olarak sıcak asfalt kaplama çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalarımızın ne aşamada olduğunu görmek için sahadayız. Bu hizmeti Kale İlçemizde gerekli görülen diğer mahallelere de uygulayacağız. Bu nedenle yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bu kapsamda gecesini gündüzüne katarak ilçemiz genelindeki yol çalışmalarında emeği geçen, katkısı bulunan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. Amacımız, ilçemizi daha yaşanabilir hale getirmek, yollarımızı daha da modernize edebilmek. Halkımız güzel günlerde kullansın inşallah " diye konuştu.

Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Kale Belesiye Başkanı Cemal Akdemir sorun ve talepleri de dinledi. Öte yandan mahalle sakinleri ise uygulamadan oldukça memnun olduklarını kaydederek, Başkan Akdemir’e teşekkür ettiler.