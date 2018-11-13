Yönetmen Atalay Taşdiken sinemaseverlerle buluştu

Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında ‘Bırakın Çocuk Oynasın' filminin gösterimi gerçekleştirildi. Gösterimin ardından yönetmen Atalay Taşdiken'in katılımıyla bir söyleşi yapıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Malatya Valiliği'nin katkılarıyla düzenlenen Malatya Uluslararası Film Festivali, film gösterimleri ve paralel etkinliklerle devam ediyor. Ulusal Uzun Metraj Panorama Bölümü filmlerinden ‘Bırakın Çocuk Oynasın' filminin gösterimi Yeşil Sinema'da gerçekleştirildi. Gösterimin ardından yönetmen Atalay Taşdiken'in katılımıyla bir söyleşi düzenlendi. Söyleşinin moderatörlüğünü Merve Genç Kurşun üstlendi. ‘Bırakın Çovuk Oynasın', Osmanlı coğrafyasında sinemanın gelişiminin izlerini süren bir belgesel. Filmin yönetmenlerinden Atalay Taşdiken yoğun bir arşiv çalışması sonucunda ciddi bir malzeme topladıklarını, ancak filmi izlenebilir bir formatta tutmak için birçok kısmı atmak durumunda kaldıklarını ifade etti. Filme hazırlık sürecinde sinema tarihi kitaplarındaki bazı bilgilerin yanlış olduğunu fark ettiklerini anlatan Taşdiken, yaptıkları işle sinemaya katkı sağlamak istediklerini söyledi ve “Mesele arşivse hiçbir şey kesinlik arz etmez. Bir sene sonra bir film, bir gazete kupürü bulursunuz ve hikâye yeniden yazılır. Bu nedenle üslupta buna dikkat ettik. Arşiv görüntüleri ile ilgili aşağı yukarı bir buçuk sene çalıştık” şeklinde konuştu.

Taşdiken, "Bu belgeselle söylemeye çalıştığımız şeylerden biri de bizim bir arşive ihtiyacımız olduğu. Raflarda olduğunu bilmediğimiz çok önemli ürünler var. Deşifre edilmesi gereken çok fazla görüntü var. Geçmiş geçmişte kaldı ama bu andan itibaren bize ait ne kadar materyal varsa bunları korumaya almak ve bizden sonraki kuşaklara koruyup sunabilmek önemli" diye konuştu.