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05 Temmuz 2017 18:25

Yusuf Çelik Yeşilyurt Belediyespor’da kaldı

Bölgesel Amatör Lig’de geçen sezon kurduğu iddialı kadroya rağmen beklentilerin uzağında kalan Yeşilyurt Belediyespor, iç transfer çalışmaları kapsamında orta saha oyuncusu Yusuf Çelik ile sözleşme yeniledi.

Yusuf Çelik Yeşilyurt Belediyespor’da kaldı

05 Temmuz 2017 18:25


Teknik direktör olarak yeni sezonda da İsmail Tekin ile yola devam kararı alan mavi beyazlı kulüp, iç transfer çalışmaları kapsamında daha önceden Önder Biçer, Murat Avcu, Bedrettin Bulguru, Yusuf Kaygusuz, Osman Çavdar, Cuma Nasır ve Erdem İsotçu ile sözleşme yenilemişti.


Mavi beyazlılar bugün de başarılı oyuncusu Yusuf Çelik ile yeniden anlaşarak sözleşme yeniledi.


Yeşilyurt Belediyespor yabancı oyuncusu Gobonlu Meye ve defans oyuncusu Vedat Taşdemir ile ise anlaşma sağlayamadığı için bu oyuncular başka kulüplerle anlaşmıştı. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk olarak transfer çalışmalarına başlayan Malatya ekibinin, bu sezon da iddialı bir kadro kuracağı öğrenildi.


Yusuf Çelik, bir çok BAL takımının transfer listesinde olmasına rağmen kulübünde kalarak, mavi beyazlı formayı tercih etti.




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