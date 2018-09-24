Yüzakı Caddesi yenileniyor

Malatya'nın daha sağlıklı büyümesine katkı sağlayacak, ulaşımı rahatlatacak yol projelerinin yanı sıra prestij cadde çalışmaları da yapan Büyükşehir Belediyesi, Yüzakı Caddesini, Malatya'ya yakışır bir hale getiriyor.

Tecde'yi Maşti Kavşağına bağlayan yaklaşık 3.5 kilometre uzunluğundaki cadde geçtiğimiz yıllarda 50 metre genişliğinde planlanarak açılmıştı. Güney Kuşak Yolu'nun da bağlantı yollarından biri olan Yüzakı Caddesi, Çevre Yolu batı trafiğini rahatlatıyor.

MASKİ tarafından altyapısı yapılan cadde bölgenin gelişimine katkı sağlıyor. Malatya'nın en hızlı gelişen bölgelerinden biri olan Tecde'nin artan trafik yükünü de çeken cadde, Malatya'nın en önemli ana arterlerinden biri.

Büyükşehir Belediyesi, cadde üzerinde kaldırımlar, yollar, çift taraflı bisiklet yolları, aydınlatma, ağaçlandırma ve peyzaj çalışmaları yapacak. Büyükşehir ayrıca cadde üzerinde orta refüj çalışmaları yapacak.

Bölge esnafı ve sakinleri de başlanılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler. Malatya Büyükşehir Belediyesinin yaptığı prestij cadde çalışmalarının çok güzel ve kaliteli olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, “Hemen yakınımızda yapılan Mıhlıdut Caddesi çok güzel oldu. Malatya'nın bütün caddeleri böyle olmalı. İnsan sokağa çıkınca ferahlıyor. Herşey düzenli ve tertipli. Aynı çalışmanın Malatya'nın en büyük ve düz caddelerinden biri olan Yüzakı Caddesinde yapılıyor olması bizleri mutlu etti. Bu çalışmanın yapılmasını uzun zamandır bekliyorduk. Başta Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dediler.