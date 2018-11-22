‘'Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi'' başladı

ve 4. sınıf öğrencilerinin beden eğitimi ve spor dersini yüzme öğrenerek değerlendirmeleri amacıyla " Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" başlatıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri bünyesinde havuzların daha aktif olarak kullanılması, ilkokulda okuyan özellikle 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin beden eğitimi ve spor dersini yüzme öğrenerek değerlendirmeleri amacıyla "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi' hayata geçirildi. Cumhurbaşkanlığı 2'nci 100 Günlük İcraat programının sonuna kadar yaklaşık 100 bin çocuğa yüzme kursu verilmesi hedefleniyor.

Bu doğrultuda 19 Kasım 2018 tarihinde başlayacak olan proje 1'er aylık periyotlarla 3 dönem halinde gerçekleştirilecek. Ücretsiz olacak kursların ilk dönemi, 19.11.2018 - 14.12.2018 arasında, ikinci dönemi 17.12.2018 - 11.01.2019 tarihleri arasında, üçüncü dönemi ise 14.01.2019 - 20.02.2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek.