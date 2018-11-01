Zabıta ekipleri işletmeleri denetlemeye devam ediyor

Vatandaşların yasa ve yönetmeliklere uymayan işletmeleri 444 51 44 numaralı Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri halinde ilgililer hakkında gerekli yasal işlemler Zabıta Ekipleri tarafından yapılıyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından vatandaşların sağlıklı gıda tüketimini sağlamaları amacıyla denetimlere devam ediliyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde faaliyet gösteren market, kasap ve fırınlarda denetimleri aralıksız sürdürürken, eğitim ve öğretim döneminin başlaması ile birlikte okul kantinlerinde de denetimlerini arttırdı. Büyükşehir Belediyesi, il genelinde faaliyet gösteren marketlerde işyeri ruhsatı, etiket, fiyat listesi ve son kullanma tarihlerine yönelik yasa ve yönetmelikler doğrultusunda düzenli olarak denetimler gerçekleştiriyor. Fırınlarda hijyen ve gramaj kontrollerine yönelik denetimler yapılırken, öğrencilerin sağlığını tehdit edecek unsurların oluşmasını önlemek amacıyla il merkezindeki okul kantinlerinde de denetimler yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı Zabıta Şube Müdürlüğü ekiplerince, ilimiz genelinde 18.395 yaya yolu işgal denetimi, 498 fiyat listesi ve etiket denetimi ile fırın, kantin, market benzeri 62 gıda üretim ve satışı yapılan işyerinin denetimi yapıldı. Bu kapsamda ekiplerin ihtar ve ikazlarına uymayan 406 işyerine yazılı ihtar tutanağı tanzim edilirken, 105 işletmeye ise idari yaptırım uygulandı.

Vatandaşlara sağlıklı ve huzurlu bir ortamda hizmet verilmesi amacıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi, denetimlerine 7/24 esasına göre aralıksız bir şekilde devam ediyor. Vatandaşların yasa ve yönetmeliklere uymayan işletmeleri 444 51 44 numaralı Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi durumunda ilgiler hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağı belirtildi.