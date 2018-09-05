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05 Eylül 2018 16:24

Zabıta Teşkilatı 192 yaşında

Zabıta Teşkilatının kuruluşunun 192’inci yılı Malatya Büyükşehir Belediyesi’nde düzenlenen programla kutlandı.

Zabıta Teşkilatı 192 yaşında

05 Eylül 2018 16:24


Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yıldırım, Zabıta Dairesi Başkanı İsmail Nacar ile Şube Müdürleri ve zabıta personelleri katıldı.


Meclis Salonunda gerçekleştirilen programda konuşan Belediye Başkanı Polat, zabıta olmanın bir gurur olduğunu ifade ederek, “Belediyenin güvenlik gücü zabıtadır. Zabıta Teşkilatının kuruluşunun 192. yılını kutluyoruz. Osmanlı İmparatorluğu döneminde kurulmuş olan Zabıta Teşkilatı, Cumhuriyetin ilanından sonra da görevine devam etmektedir. Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı bünyesindeki ekiplerimiz birçok alanda denetimler yaparak vatandaşlarımızın sağlıklı gıda tüketimi sağlamaları ve huzurlu bir ortamda yaşamalarını temin etmek için çalışmalar yürütmekteler. Amacı vatandaşa hizmet olan zabıta personellerimizin özverili çalışmaları takdire şayandır. Görev ve sorumluluklarının bilincinde olan zabıta teşkilatımız Malatya’da tertip ve düzeni sağlamak için fedakarca günün 24 saati hizmet vermektedir. Zabıta Teşkilatında görevli bütün zabıta arkadaşlarımızın haftasını kutluyorum” diye konuştu.


Ziyaretin sonunda ise Zabıta personelleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a hafta dolayısıyla çiçek hediye ettiler.




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