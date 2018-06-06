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06 Haziran 2018 11:55

Zabıtadan Ramazan denetimi

Arapgir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı dolayısıyla fırın ve unlu mamul imalathanelerinde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Zabıtadan Ramazan denetimi

06 Haziran 2018 11:55


Zabıta ekipleri İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü personeli ile birlikte hijyen kuralları ve sağlıklı gıda tüketimine yönelik yapılan iş yeri denetimlerinde, imalathanede istenilen şartlara uygunluğu, malzemelerin son kullanma tarihi gibi kontroller yaparak, halkın sağlığına tehlike arz edebilecek olumsuzlukları denetledi. Fırınlarda ekmek gramaj, ruhsat, fiyat ve hijyen denetimi yapan zabıta ekipleri fırınlarda iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı, iş yerlerinin genel temizliği, ruhsat faaliyetine uygun üretim yapılması, ekmek taşınmasında açık araçların kullanılmaması konusunda işletmeleri de kontrol etti. Ekmek fırınlarında yapılan ekmeğin gramajı, fırın ruhsatı ve hijyenik şartlara uygunluğu konusunda denetim yapan Arapgir Belediyesi zabıta ekipleri, fırın denetimlerinde eksik işletmelerde gerekli uyarıları yaparak, örnek işletme sahiplerini de tebrik etti.




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