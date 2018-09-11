Zeynel Abidin Türbesi'nde temizlik çalışması yapıldı

İmam Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfı'nın temizliği yapıldı. Muharrem Ayı dolayısıyla yapılan temizlikten dolayı Vakıf yetkilileri, memnuniyetlerini dile getirdi.

Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, Hz. İmam Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfı'nın genel temizliği yapıldı. Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilk olarak türbenin temizliğini, ardından da vakıf binasının temizliğini gerçekleştirdi. İtina ile yapılan temizlikten dolayı vakıf yöneticileri ve vakfa gelen vatandaşlar, memnuniyetlerini dile getirdi.

Zeynel Abidin Vakfı Saymanı Mustafa Öztürk yapılan temizlikle ilgili olarak Battalgazi Belediyesine teşekkür etti. Öztürk, "Zeynel Abidin Kültür Vakıf saymanıyım. İbadethanelere yapılan temizlik konusunda arkadaşlar sağ olsunlar. Başta Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a çok teşekkür ederiz. Ali müdürümüzü de bu konuda teşekkür ederim, her zaman yanımızdalar sağ olsunlar. Her anlamda destek yapıyorlar. Yardımlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun var olsunlar” dedi.

Yapılan temizlik çalışmalarından dolayı memnuniyetini dile getiren Ali Seydi Durmaz ise, “Hz İmam Zeynel Abidin'in türbesi için yapılanlardan dolayı Allah onların hepsinin hizmetini kabul eylesin. Ehlibeyti bilmeyen Müslüman olamaz. Muhakkak ki bir Müslüman olması Ehli Beyti mutlaka bilmesi lazım. Ehlibeyt Hazreti Peygamberin evladıdır, onun devamıdır, Peygamberin buyurduklarıdır. Müslüman olarak Peygamberin buyurduklarının hepsinin yerine getirmemiz gerekiyor. Peygambere ve Ehlibeytine saygı duymak gerekiyor. Bu hizmeti canı gönülden gördüğünüz için teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Temizlik çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Zeynel Abidin Vakfı Kültür Merkezi Post Dedesi Hasan Erdem ise yaptığı açıklamada “Bugün İmam Zeynal Abidin Türbesi ve Cem Evleri Devletimizin emriyle Belediyelerimizin yüksek anlayışıyla temizlikleri yapılmaktadır, bu temizlikten dolayı ve gösterilen ilgiden dolayı Battalgazi Belediyemize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hizmetleri Hak katında, Muhammet Ali Divanın da kabul ve makbul olsun. Bizler ırk, dil, din, mezhep, meşrep ayrımı yapmadan kardeşiz. Zira dinimiz bir, kitabımız bir, Kur'anımız bir, Peygamberimiz bir ve Allah'ımız bir. Hepimiz Muhammet Mustafa Ümmetiyiz” diye konuştu.