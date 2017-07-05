Zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Tavşantepe mevki Akçadağ yol ayrımındaki kavşakta 3 aracın karıştığı kazada 2’isi çocuk 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken kaza nedeniyle yolda trafik bir süre kontrollü şekilde sağlandı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre Malatya istikametinden gelen otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen araca, ardından da hızını alamayarak başka bir araca çarptığı ileri sürüldü. Kazanın ardından ekipler olay yerinde inceleme yaparken kazaya karışan araçların çekici ile kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.