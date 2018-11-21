‘ Zır Zır Deli' oyunu büyük ilgi gördü

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediye Tiyatro Grubu tarafından sahnelenen ‘Zır Zır Deli' adlı oyunu sanatseverlerle birlikte izledi.

Sanatsal ve kültürel faaliyetlerde Yeşilyurt'u bölgede örnek ilçe hüviyetine ulaştıracak etkinliklere ara vermeden devam eden Yeşilyurt Belediyesinin oluşturduğu Tiyatro Grubu tarafından sahnelenen ‘Zır Zır Deli' adlı oyuna sanatseverler büyük ilgi gösterdi.

Ömer Konakçı'nın yazıp yönettiği komedi türündeki tiyatro oyununda Mehmet Aydoğmuş, Defne Çoban, Neval Gürz ve Orhan Acar rol aldı. Sabancı Kültür Merkezinde ki tiyatro etkinliğinde salonu tamamen dolduran sanatseverler, eğlenceli ve komik anların yaşandığı oyun sonunda genç tiyatrocuları ayakta alkışladı.

Evkur Yeni Malatyaspor futbolcuları da oyunu takip etti

Evkur Yeni Malatyaspor'un oyuncularından Ertaç Özbir, Rahman Buğra Çağıran, Erkan Kaş, Eren Tozlu ve Murat Yıldırım'ın da takip ettiği oyunda, genç tiyatrocuların başarılı sahne performansı büyük beğeni topladı.

Sanatseverlerle birlikte oyunu takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine devam eden tiyatro grubunun profesyonel bir anlayışla oyunlarını sahnelemeye devam ettiğini söyledi.

Gençlerin tiyatro ve sinema başta olmak üzere sanat dallarına katılımlarını artırmaya öncelik tanıdıklarını hatırlatan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yazın Açık Hava Sahnemizdeki kültürel etkinliklerimizden sonra kış dönemi faaliyetlerimize de bugün ki oyunla başladık. Gençlerimize fırsat verildiği taktirde başarılı işlerin altına imza attıklarına bugün bir kez daha şâhit olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Sanatın mutfağı olarak kabul edilen tiyatro alın teri ve emek işidir. Titiz ve disiplinli bir hazırlık dönemi isteyen tiyatro, saygı duyulması gereken bir sanat dalıdır. Gençlerimizin yetenekleri doğrultusunda sanatla, sporla, edebiyatla ilgilenmeleri, en az bir yabancı dil öğrenmeleri ve bol bol kitap okumalarını önemle tavsiye ediyorum. Yeşilyurt Belediyemizin bünyesinde dört yıldır tiyatro başta olmak üzere farklı sanat dallarında önemli hizmetlerde bulunan tiyatro grubumuzun emeklerini takdirle karşılıyoruz. Bütün oyunlarında akıllarda kalıcı izler bırakan, sanatseverlere farklı mesajlar verip başarılı oyunlarını halkımızla buluşturan tiyatro grubumuzda yer alan bütün genç yeteneklerimizi en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Tiyatro grubumuzun ulusal anlamda oyunlar sahnelemesi içinde üzerimize düşen sorumlulukları yerine getireceğiz. Tiyatro etkinliklerimize ilgi ve desteklerinizi esirgemeyen, salonu tamamen doldurup gençlerimizi yalnız bırakmayan tüm sanatseverlere, ayrıca bugün ki etkinliğimizde bizleri yalnız bırakmayan Süper Ligdeki gururumuz Yeni Malatyaspor'un başarılı futbolcularına da teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Yeşilyurt'un sanatsal ve kültürel alanda gelişimine katkı sunacak faaliyetlere büyük bir destek verdiklerini dile getiren Başkan Çınar, “Sosyal, sanatsal ve kültürel hizmetlerde örnek hizmetlerde bulunmayı öncelik haline getiren bir hizmet felsefesine sahibiz. Yeşilyurt'u her alanda kalkındırmak ve geliştirmek adına ekibimizle birlikte çok yoğun çalışıyoruz. Sanatsal etkinliklerde isminden söz ettiren yatırım ve hizmetlere kavuşan Yeşilyurt'ta yaşamanın ayrıcalık ve farklılık olduğunu hemşerilerimize hissettirmenin huzuru içerisindeyiz. İlçemizin gelişim düzeyini ve yaşam seviyesini artıracak hizmetlerimiz içerisinde sanatsal faaliyetlerimizin ayrı bir değeri vardır. Sanata önem veren toplumların huzur ve mutluluğu daha kolay ulaştığı gerçeğinden yola çıkarak bu alanda farkındalık oluşturan hizmetlerimize ağırlık veriyoruz. Tiyatro grubumuzun oyunlarını sanatseverlerle buluşturmaya devam etmesi kentimiz ve ilçemizin kültürel bakımdan gelişmesi ve hak ettiği konuma ulaşması açısından büyük önem arz etmektedir” diye konuştu.