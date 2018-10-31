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Ziraat Türkiye Kupası: E. Yeni Malatyaspor: 1 - Kırklarelispor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 4.

Tur maçında Evkur Yeni Malatyaspor evinde karşılaştığı 2. Lig ekibi Kırklarelispor'u 1-0 yenerek tur atlayan taraf oldu.



Maçtan dakikalar


35. dakikada kullanılan köşe vuruşuna iyi yükselen Murat Akça'nın vuruşunda top iki direğin birleştiği noktaya çarparak oyun alanına döndü.


52. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Pereira'nın şutu savunmaya çarparak kornere çıktı.


82. dakikada Guilherme'nin pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Aleksic yerden şutunu çekti top ağlara gitti. 1-0



Stat: Malatya


Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Yusuf Bozdoğan, Samet Çiçek


Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Gökhan Akkan, Eren Tozlu, Pereira (Chebake dk. 88 ?), Ahmed Ildız (Guilherme dk. 71), Aleksic, Murat Akça, Mustafa, Munıru, Rahman Buğra, Dia (Boutaib dk. 58)


Yedekler: Abdulsamed Dumlu, Fatih, Sadık, Erkan, Emirhan Kayalar, Muhammed Bilal


Teknik Direktör: Erol Bulut


Kırklarelispor: İbrahim Demir, Davut Babur, Semih Durmuş, Emre Balkı, Ahmethan Köse, Hakkı İsmet (Mert Sinan dk. 77), Caner Bulut, Emre, Denis Taşkesen (Abdurrahim dk. 80 ?), Yüksel Şişman (Caner Koca dk. 58), Yusuf Çelik


Yedekler: Meriç, Müslüm Aydoğan, Mert Sinan, Mehmet Eray, Ümit Can Tokcu, Abdurrahim


Teknik Direktör: Cemil Akkoyun


Gol: Aleksic (dk. 82) (Evkur Yeni Malatyaspor)


Sarı kartlar: Emre Keleşoğlu, Ahemethan Köse, Emre Balkı (Kırklarelispor), Aleksic (Evkur Yeni Malatyaspor)

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