Ziyarete açılan hayvanat bahçesine yoğun ilgi

Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat Bahçesi gezi programına Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ın yanı sıra Malatya Valisi Ali Kaban, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hançeri Sayat, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve İl Müftüsü Ümit Çimen katıldı.

Gezi sırasında Hayvanat Bahçesi hakkında kısa bilgiler veren Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Büyükşehir Belediyesi olarak Malatyamıza çok güzel ve nezih bir mekanı kazandırdık. Vatandaşlarımızın ziyaretine açıldıktan sonra muazzam bir yoğunluğun yaşandığı Hayvanat Bahçemize gösterilen bu ilgiden yapmış olduğumuz bu hizmetin ne kadar önemli olduğu anlaşılmaktadır. Hayvanat Bahçemizde bugün itibariyle 33 türden 568 hayvan ile 75 de alt türden hayvan bulunmakta. Bu sayı en kısa zamanda 50 türe ulaşacak her geçen gün yeni tür dahil edilerek sayı arttırılacak. Vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği Hayvanat Bahçemiz sabah 09.00 ile 17.00 saatleri arasında gezilebilecek” şeklinde konuştu.

Başkan Polat, “Doğu Anadolu'nun tek hayvanat bahçesi olma özelliğine sahip olan bu alanı hafta sonunda yaklaşık 8 bin vatandaşımız ziyaret etmiştir. Vatandaşlarımızın bu ilgisi önemli bir ihtiyacın karşılandığını göstermektedir. Malatya ve vatandaşlarımız hizmetin en iyisine layıktır. İnşallah hep birlikte Malatyamızı standartları yüksek bir il haline getireceğiz” diye konuştu.