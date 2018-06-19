Zorunlu Antrenör Gelişim Semineri Malatya’da yapıldı

İnönü Üniversitesi BESYÖ Konferans Salonunda yapılan seminerde Türkiye Futbol Federasyonu eğitmenleri Mehmet ekşi ve Namet ateş katılımcılara ders verdi.

Malatya ve Adıyaman’dan toplam 170 antrenörün katıldığı seminerde ‘antrenman planlaması, küçük alan oyunları, futbolda trendeler’ başlıkları işlendi.

Zorunlu Antrenör Gelişim Seminerine TFF Bölge Müdürü Fahrettin Eserdi, ASKF İl Temsilcisi Seyfullah Özdemir ve Futbol İl Temsilcisi Kahraman Fırat’ın yanı sıra Pro Lisan sahibi Mehmet Duman da konuk olarak katıldı.

Seminer sonrası TÜFAD’a katkılarından dolayı ASKF İl Temsilcisi Seyfullah Özdemir’e plaket verildi.

“Verimli bir seminer olduğunu düşünüyorum”

Zorunlu Antrenör Gelişim Seminerini değerlendiren TÜFAD Malatya Şubesi Başkanı Nihat Bayındır, oldukça verimli bir seminer olduğunu söyledi.

Katılımın zorunlu olduğu seminerde futbol adına önemli konulara değinildiğini kaydeden Bayındır, “Zorunlu Antrenör Gelişim Semineri 170 antrenörümüzün katılımıyla Malatya’da yapıldı. İnönü Üniversitesi BESYÖ Konferans Salonunda gerçekleştirdiğimiz seminerde Türkiye Futbol Federasyonu eğitmenleri Mehmet ekşi ve Namet ateş ders verdiler. Kendilerine bir kez daha sizin aracılığınızla teşekkür ediyorum. Malatya ve Adıyaman’dan katılımın olduğu seminerde antrenman planlaması, küçük alan oyunları ve futbolda trendeler başlıkları işlendi. Ben şahsen oldukça verimli bir seminer olduğunu düşünüyorum. Ayrıca seminer sonrası TÜFAD’a katkılarından dolayı ASKF İl Temsilcisi Seyfullah Özdemir’e bir plaket sunumumuz oldu. Yine katılımlarından dolayı TFF Bölge Sorumlumuz Fahrettin Eserdi ve Mehmet Duman hocamıza da teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.