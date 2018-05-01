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01 Mayıs 2018 14:52

1 Mayıs’ta türkülü halaylı kutlama

Manisa’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, yapılan yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan yüzlerce vatandaşın türküler eşliğinde halaylar çekmesiyle kutlandı.

1 Mayıs’ta türkülü halaylı kutlama

01 Mayıs 2018 14:52


Manisa’da 1 Mayıs kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Manisa Emek ve Demokrasi Platformu tarafından organize edilen etkinlik, tarihi Sultan Camii önündeki toplanma alanında başladı. Sıkı güvenlik önlemleri altında toplanma alanına giren sendikalar, STK’lar ve siyasi partilerin temsilcileri yaklaşık bir kilometre boyunca marşlar ve sloganlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü. CHP Manisa Milletvekili Dr. Tur Yıldız Biçer ve yüzlerce vatandaşın katıldığı yürüyüş sonrası Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinlik, hayatını kaybeden işçiler için saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ise Manisa Emek ve Demokrasi Platformu adına DİSK Gıda İş İzmir Bölge Temsilcisi Gürsel Köse gerçekleştirdi. Köse, "Bugün dünyanın ve ülkemizin her yerinde insanlar emeğine, işine, özgürlüğüne sahip çıkmak için alanlarda. Bugün karanlığa karşı aydınlığı, baskıya karşı direnişi, adaletsizliğe karşı adaleti, bunca hukuksuzluğa karşı hukuku savunmak için Manisa’nın aydınlık yüzlü insanları olarak bir aradayız" dedi.


Köse’nin konuşmasının ardından Eğitim-Sen korosu tarafından seslendirilen türkülerle birlikte alandaki vatandaşlar da halay çekti. Kutlamalar boyunca herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken emniyet güçleri sıkı güvenlik önlemleri aldı.




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