12 seçmenli mahallede sandık kapandı

Demirci ile Gördes ilçeleri arasında bulunan 18 nüfuslu Kayranokçular Mahallesi’nde 12 seçmen Cumhurbaşkanı ve 27’nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına giderek oylarını kullandı. Mahallede yaşayan 12 seçmen, saat 08.00 sıralarında açılan sandıkta öğle saatine kadar oy kullanma işlemini tamamladı. Tüm seçmenlerin oylarını kullanmasının ardından görevliler sandığı kapattı. Oy verme işlemi sonrası mahalleliler, saat 17.00’de sandığın açılmasını beklemeye başladı. Mahallenin en yaşlı seçmeni 74 yaşındaki muhtar Ahmet Ali Yiğit, en genç seçmeni ise 30 yaşındaki yeğeni Veli Yiğit oldu. Vatandaşlar oy kullanma işlemlerinin ardından günlük işlerine kaldığı yerden devam etti.