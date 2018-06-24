Diğer
Kategoriler
24 Haziran 2018 13:41

12 seçmenli mahallede sandık kapandı

Manisa’nın Demirci ilçesine bağlı 18 nüfuslu Kayranokçular Mahallesi’nde 12 seçmen sandık başına gitti.

12 seçmenli mahallede sandık kapandı

24 Haziran 2018 13:41


Demirci ile Gördes ilçeleri arasında bulunan 18 nüfuslu Kayranokçular Mahallesi’nde 12 seçmen Cumhurbaşkanı ve 27’nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına giderek oylarını kullandı. Mahallede yaşayan 12 seçmen, saat 08.00 sıralarında açılan sandıkta öğle saatine kadar oy kullanma işlemini tamamladı. Tüm seçmenlerin oylarını kullanmasının ardından görevliler sandığı kapattı. Oy verme işlemi sonrası mahalleliler, saat 17.00’de sandığın açılmasını beklemeye başladı. Mahallenin en yaşlı seçmeni 74 yaşındaki muhtar Ahmet Ali Yiğit, en genç seçmeni ise 30 yaşındaki yeğeni Veli Yiğit oldu. Vatandaşlar oy kullanma işlemlerinin ardından günlük işlerine kaldığı yerden devam etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
32
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç