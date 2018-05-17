134 sporcunun katıldığı satranç turnuvası sona erdi

Gediz Satranç Salonu’nda 3 ayrı kategoride gerçekleştirilen turnuvaya Manisa’nın yanı sıra Çanakkale, Balıkesir, Denizli ve İzmir’den toplam 134 sporcu katıldı. Turnuvada açık kategorideki ilk 5 masanın maçının canlı yayınlanması ile Manisa Gediz Satranç Salonunda bir ilke imza atıldı. Turnuva direktörü ve Manisa Turkuaz Satranç Kulübü Başkanı Dr. Erdem Nalbant, “Bugün, Manisa ve ülke satrancı için çok güzel bir hamle yapıldı. Böyle güzel ve anlamlı bir turnuvayı birlikte gerçekleştirmekten dolayı çok büyük mutluluk duydum. Sponsor olan her iki kuruluşa da canı gönülden teşekkür ederim. Umuyorum ki bu turnuva geleneksel hale gelecektir. Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Müjgan Gök Şenay ve Eczacılar Odası adına Eczacı Sayın Hatice Öncü Ağar turnuva boyunca bizi yalnız bırakmadılar, kendilerine de ayrıca teşekkür ederim” dedi.

Turnuvada ödül olarak kupa ve madalyaların yanı sıra 1 tam, 1 yarım, 4 çeyrek, 4 gram ve 4 adet yarım gram altın takdim edildi. Ayıca, yine Manisa’da bir ilk olarak turnuvaya katılan tüm sporculara Nutuk hediye edildi. Ödül töreninde konuşan Manisa Akademik Odalar Birliği Dönem Başkanı Eczacı Devrim Bali, iki gün boyunca bu güzel organizasyonu yakından takip ettiklerini ve kendi oğlunun da satranç oynadığını söyledi.