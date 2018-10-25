15 bin girişimci kadın mikro kredi bekliyor

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mikro Finans Şubesi Ankara Bölge Müdürü Ahmet Yılmaz, Türkiye'de 35 bin mikro girişimci kadına, 785 milyon liralık kredi dağıttıklarını, sistem de ise 15 bin kadın kredi beklediğini belirterek, fon konusunda devletten destek beklediklerini söyledi.

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Manisa Mikro Finans Şubesi tarafından Manisa'da düzenlenen törenle girişimci kadınlara kredi dağıtımı gerçekleşti. Törene katılan Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mikro Finans Şubesi Ankara Bölge Müdürü Ahmet Yılmaz, kredi dağıtımları noktasında açıklamada bulundu. 63 ilde 93 şube ile 35 bin girişimci kadına ulaştıklarını belirten Yılmaz, “Türkiye genelinde 35 bin mikro girişimci kadına 785 milyon liralık kredi dağıttık. İlk etapta bin lira tanışma kredisi veriyoruz. Gerçekten krediyi alanında uygun olarak kullandığını görünce 5 bin lira temel kredi, 5 bin lira da geçim kredisi olarak 10 bin liraya kadar kredi veriyoruz. Kredilerin geri dönüşümünde yüzde yüz başarı sağladık. İpotek olmadan tamamen özgüvene dayalı bir sistem. Günümüzdeki bankalar bile bu potansiyeli yakalayamadı. Biz dar gelirli kesime hitap ettiğimiz için mücadelemiz yoksullukla çok büyük etkili oldu. 35 bin kadın girişimciye ulaştık. Sistem de ise 15 bin kadın kredi bekliyor. Fon yetersizliğinden ötürü bekliyor. İnşallah kısa zamanda faydalandırmak istiyoruz. Kadının bize ihtiyacı olana kadar, biz kadına kredi veriyoruz. Devletin de fon konusunda destek vererek, bize imkan vermesini bekliyoruz” diye konuştu.