15 bin paket saman yangında kül oldu

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın sonrası zararın yaklaşık 200 bin TL olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre Salihli’ye bağlı Poyrazdamları Mahallesi’nde Mustafa Aktürk’a ait samanlıkta çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın sonrası yükselen duman ve alevleri gören mahalle sakinleri durumu hemen Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekiplerinin uzun çalışmalarının ardından yangın güçlükle söndürüldü. Yangında samanlıkta bulunan 15 bin paket saman küle dönerken, samanlık ise tamamen kullanılamaz hale geldi.

Jandarma olayla ilgili çalışma başlatırken, zararın ise yaklaşık 200 bin lira olduğu öğrenildi.