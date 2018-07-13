15 Temmuz anısına sualtı ragbisi kupası

Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde Atatürk Olimpik Yüzme Havuzu’nda 3 gün sürecek olan ‘Sualtı Ragbisi Büyükler 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Kupası’na erkeklerde 7, kadınlarda da 5 takım katılıyor.

Türkiye Su Altı Sporları Federasyon Spor Koordinatörü İrfan Kara, “Manisa Valiliği ve Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün katkılarıyla 3 gün boyunca gerçekleştireceğimiz 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Kupası bugün itibariyle başladı. Şampiyonada 7 erkek, 5 kadın takımı olmak üzere 220 sporcu yer almaktadır. Burada başarılı olacak olan sporcularımız aday milli takımına çağrılacak. Bu müsabakalar bizim için çok önemli. Özelikle 15 Temmuz dönemine denk getirdik. Bizim için çok önem arz eden bir tarih. Ülkemiz ve milletimiz için şehit olan tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Özcan Özen ise, "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Kupasına ev sahipliği yapmanın gururu içerisindeyiz. Müsabakalara katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Allah 15 Temmuz’u bir daha bu millete yaşatmasın. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun" diye konuştu.