Diğer
Kategoriler
23 Haziran 2018 16:01

15 Temmuz Gazisi mutluluğu Manisa’da buldu

15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığında yaralanarak gazilik unvanı kazanan Bilhan Akçay, gönlünü kaptırdığı Zeynep Şeren ile Manisa’nın Turgutlu ilçesinde dünyaevine girdi.

15 Temmuz Gazisi mutluluğu Manisa’da buldu

23 Haziran 2018 16:01


FETÖ’nün 15 Temmuz 2016 tarihindeki hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sokağa çıkma çağrısı yapması üzerine Genelkurmay Başkanlığını ele geçiren hainleri dışarı çıkarmak isterken atılan bombanın şarapnel parçalarıyla yaralanıp gazilik unvanı kazanan Ankaralı Bilhan Akçay, Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Zeynep Şeren ile evlendi. Kervan Düğün Salonu’nda yapılan kına gecesi ve ertesi gün gerçekleştirilen gelin alma ve düğün yemeği ile tamamlanan düğün merasiminde genç çiftleri sevenleri, dostları ve akrabaları yalnız bırakmadı.


Genç çiftin nikahlarının ise 30 Haziran Cumartesi Günü Ankara’da yapılacak olan törenle kıyılacağı öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
32
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç