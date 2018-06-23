15 Temmuz Gazisi mutluluğu Manisa’da buldu

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016 tarihindeki hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sokağa çıkma çağrısı yapması üzerine Genelkurmay Başkanlığını ele geçiren hainleri dışarı çıkarmak isterken atılan bombanın şarapnel parçalarıyla yaralanıp gazilik unvanı kazanan Ankaralı Bilhan Akçay, Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Zeynep Şeren ile evlendi. Kervan Düğün Salonu’nda yapılan kına gecesi ve ertesi gün gerçekleştirilen gelin alma ve düğün yemeği ile tamamlanan düğün merasiminde genç çiftleri sevenleri, dostları ve akrabaları yalnız bırakmadı.

Genç çiftin nikahlarının ise 30 Haziran Cumartesi Günü Ankara’da yapılacak olan törenle kıyılacağı öğrenildi.