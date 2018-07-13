15 Temmuz şehitleri anısına düzenlenen kan kampanyasına yoğun ilgi

Kan bağışı kampanyasına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Sarıgöl Kaymakmalığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi Şehitlerini Anma Haftası kapsamında düzenlenen kan bağışı kampanyası Sarıgöl Kent Meydanında düzenlendi. Manisa Kızılay Kan Merkezi gezici kan bağışı aracında gerçekleştirilen kan bağışına Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, Sarıgöl MHP’li Belediye Başkanı Necati Selçuk, İlçe Müftüsü Mehmet Ceyhan, daire amirleri, memurlar, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Manisa Kızılay Kan Merkezi Dr. Engin Yıldırım’ın önderliğinde gün boyu kan bağışı alımları gerçekleştirildi. Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, bir ünite kanın üç hayatı kurtardığına dikkat çekerek, "15 Temmuz Demokrasi Şehitlerini Anma Haftası kapsamında Sarıgöl Kaymakamlığımız tarafından Manisa Kızılay Kan Merkezi ve Sarıgöl Kızılay Temsilciliği ortaklaşa olarak ’15 Temmuz Şehitlerini unutma ve unutturma’ adı altında kan bağışı kampanyası düzenledik. Katılım yoğun oldu, katılımcılara teşekkür ederim" dedi.

Sarıgöl Kaymakamlığı tarafından düzenlenen ’15 Temmuz şehitlerini unutma ve unutturma’ kan bağışı kampanyasında 83 ünite kan toplandığı öğrenildi.