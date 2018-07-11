Diğer
Kategoriler
11 Temmuz 2018 15:07

15 Temmuz şehitleri anısına Mevlit-i Şerif okutuldu

Kula Kaymakamlığının önderliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma komitesinin hazırlamış olduğu program, Çarşı Camiinde Kulalı şehitler ve tüm şehitler için mevlit okutularak etli pilav ikramı ile başladı.

15 Temmuz şehitleri anısına Mevlit-i Şerif okutuldu

11 Temmuz 2018 15:07

Programda geçen sene Kula Jandarma Komutanlığında şehit edilen 3 asker de anıldı.


15 Temmuz 2016 tarihinde kalkışılan hain darbe girişiminin ikinci yılında Kula Kaymakamlığı’nca hazırlanan Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı bugün Çarşı Camiinde Kulalı şehitler ve tüm şehitler için mevlit okutulmasıyla başladı. Program çerçevesinde Kula İlçe Jandarma Komutanlığında bir askerin cinnet geçirmesi sonucu şehit edilen askerler Mümin Pınardağ, Hüseyin Tolga Hepgül ve Orhan Sünnüoğlu da dualarla anıldı. Şehit olan Mümin Pınardağ’ın babası Adnan Pınardağ ve akrabaları da, memleketleri Bursa’dan gelerek mevlit-i şerif programına katıldı.


Programa katılan Manisa İl Jandarma Komutan vekili Jandarma Albay Hakan Eşitgen, şehit Mümin Pınardağ’ın babası Adnan Pınardağ ve akrabaları ile bir süre sohbet etti. Acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu dile getiren Albay Hakan Eşitgen, şehitleri unutmadıklarını ve unutmayacaklarını kaydetti. program sonunda vatandaşlara etli pilav ikramında bulunuldu.


15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlama programları çerçevesinde Çarşı Camiinde düzenlenen mevlit-i şerif programına Kula Kaymakamı Osman Güven, Manisa İl Jandarma Komutan vekili Jandarma Albay Hakan Eşitgen, Kula Cumhuriyet Savcısı Cihan Ateş, Kula İlçe Jandarma Komutan vekili Muammer Kaplan, Kula İlçe Jandarma Karakol Komutanı vekili Kıdemli Başçavuş Memduh Tezel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluş başkanları, okul müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç