15 Temmuz şehitleri anısına Mevlit-i Şerif okutuldu

Programda geçen sene Kula Jandarma Komutanlığında şehit edilen 3 asker de anıldı.

15 Temmuz 2016 tarihinde kalkışılan hain darbe girişiminin ikinci yılında Kula Kaymakamlığı’nca hazırlanan Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı bugün Çarşı Camiinde Kulalı şehitler ve tüm şehitler için mevlit okutulmasıyla başladı. Program çerçevesinde Kula İlçe Jandarma Komutanlığında bir askerin cinnet geçirmesi sonucu şehit edilen askerler Mümin Pınardağ, Hüseyin Tolga Hepgül ve Orhan Sünnüoğlu da dualarla anıldı. Şehit olan Mümin Pınardağ’ın babası Adnan Pınardağ ve akrabaları da, memleketleri Bursa’dan gelerek mevlit-i şerif programına katıldı.

Programa katılan Manisa İl Jandarma Komutan vekili Jandarma Albay Hakan Eşitgen, şehit Mümin Pınardağ’ın babası Adnan Pınardağ ve akrabaları ile bir süre sohbet etti. Acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu dile getiren Albay Hakan Eşitgen, şehitleri unutmadıklarını ve unutmayacaklarını kaydetti. program sonunda vatandaşlara etli pilav ikramında bulunuldu.

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlama programları çerçevesinde Çarşı Camiinde düzenlenen mevlit-i şerif programına Kula Kaymakamı Osman Güven, Manisa İl Jandarma Komutan vekili Jandarma Albay Hakan Eşitgen, Kula Cumhuriyet Savcısı Cihan Ateş, Kula İlçe Jandarma Komutan vekili Muammer Kaplan, Kula İlçe Jandarma Karakol Komutanı vekili Kıdemli Başçavuş Memduh Tezel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluş başkanları, okul müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.