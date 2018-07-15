’15 Temmuz Sualtı Ragbisi’ şampiyonları belli oldu

Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde Atatürk Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirilen Sualtı Ragbisi Büyükler 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Kupası’nda bayanlarda İzmir Büyükşehir Belediyesi takımı, erkeklerde ise Kocaeli Deniz Yıldızları takımları şampiyon oldu. Şampiyonada İzmir, İstanbul ve Kocaeli’den 120 sporcu, 7 erkek ve 5 bayan takımı 2 gün boyunca nefes kesen maçlara imza attı. Erkekler kategorisinde yapılan mücadelelerde Kocaeli Deniz Yıldızları Spor Kulübü şampiyonluk kupasını kaldırırken, İzmir Oğuzhan Özkaya Spor Kulübü ikinci, Ege Sualtı Ragbisi Spor Kulübü ise üçüncü oldu. Bayanlarda ise maçlarda başarılı bir performans ortaya koyan İzmir Büyükşehir Belediyesi Yüzme Spor Kulübü şampiyonluk sevincini yaşadı. Türkiye ikincisi İzmir Oğuzhan Özkaya Spor Kulübü olurken, üçüncülük kürsüsüne İstanbul Buz Yüzme Spor Kulübü çıktı. Müsabakalar sonunda düzenlenen törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Manisa Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Yunus Öztürk tarafından verildi.

Manisa Sualtı Sporları İl Temsilcisi Hayrettin Hayri Tokmakçı ise erkeklerde ikinci olan İzmir Oğuzhan Özkaya Spor Kulübü’ne ve bayanlarda ikinci olan İzmir Oğuzhan Özkaya Spor Kulübü’ne kupasını verdi. Sualtı Ragbi’si Teknik Kurul Başkanı Levent Çavaş, erkeklerde üçüncü olan Ege Sualtı Ragbisi Spor Kulübü’ne ve bayanlarda üçüncü olan İstanbul Buz Yüzme Spor Kulübü’ne kupalarını takdim etti.

Törende konuşma yapan Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, "Ülkemizin bütünlüğüne ve demokrasimize yönelik kalkışmanın üzerinden 2 yıl geçti. Halkımızın ve devletimizin can siperane duruşuyla yenilgiye uğratılan hain kalkışmaya karşı kazanılan zaferi kutluyorum. O gün şehit olan vatandaşlarımızı anmayı gelenek haline getirerek, nesilden nesile aktarılmasını sağlamak için şehitlerimizi rahmet ve minnet ile anıyor, sualtı ragbisi yarışmacılarına, antrenörlerine ve görevli tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum" dedi.

Sualtı Ragbisi Teknik Kurul Başkanı Levent Çavaş da şampiyonaya katkılarından dolayı Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk’e plaket takdim etti.