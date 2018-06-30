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30 Haziran 2018 17:02

15 yaşındaki motosiklet sürücüsü kazada öldü

Manisa’nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile çarpışan motosikletin 15 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

15 yaşındaki motosiklet sürücüsü kazada öldü

30 Haziran 2018 17:02


Edinilen bilgiye göre kaza, saat 15.00 sıralarında Akhisar-Gördes yolunun 25. kilometresi Dağdere Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Akhisar’dan Gördes istikametine seyreden Hüseyin Ö. idaresindeki 45 R 9317 plakalı otomobil, tali yoldan çıktığı iddia edilen Mehmet Ali K. (15) yönetimindeki 45 SC 1046 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yol kenarındaki çalılıklara savrulurken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil de devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Kazada 15 yaşındaki motosiklet sürücüsü Mehmet Ali K. olay yerinde hayatını kaybederken, devrilen otomobilde bulunan sürücü Hüseyin Ö. ise yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Hüseyin Ö.’nün durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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