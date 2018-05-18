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18 Mayıs 2018 16:14

15 yıldır çektiği rahatsızlıktan 15 günde kurtuldu

Manisa’nın Selendi ilçesinde yaşayan Zübide Zeybek isimli kadın ’Sheehan Sendromu’ rahatsızlığı olduğunu 49 yaşında öğrendi.

15 yıldır çektiği rahatsızlıktan 15 günde kurtuldu

18 Mayıs 2018 16:14

15 yıldır yaşadığı rahatsızlığın 25 bin doğumda bir görüldüğünü Manisa’nın Salihli ilçesindeki özel bir hastanede öğrenen ve tedavisi yapılan kadın 15 günde sağlığına kavuştu.


Bilinç bulanıklığı, bulantı-kusma, kan şekeri düşüklüğü, yakınlarını tanıyamama, halsizlik ve yürümekte zorluk çekme şikayetleriyle, yakınları tarafından Dahiliye Uzmanı Doktor Fatih Çanak’a getirilen Zübide Zeybek’e burada yapılan tetkikler sonunda, 15 yıldır çektiği rahatsızlıklarının tanısı konuldu. Zeybek’in rahatsızlığının nadir görülen bir hastalık olan Sheehan Sendromu olduğu ortaya çıktı. Dr. Çanak tarafından hastaneye yatırılan ve 15 günlük bir tedavi uygulanan Zeybek sağlığına yeniden kavuştu.



“Yirmi beş binde görülen bir hastalık”


Dahiliye Uzmanı Doktor Fatih Çanak, hastalığın 25 bin doğumda görülen nadir hastalıklardan birisi olduğunu söyledi. Sheehan Sendromu tanısı konulan ve sağlığına kavuşan kadının sadece kontrol amaçlı hastaneye geldiğini ifade eden Dr. Çanak, Sheehan Sendromu’nu şu şekilde tanımladı: “Doğumdan sonra meydana gelen aşırı kanama nedeniyle beyindeki pituiter beze ulaşan kanın azalması sebebiyle hipofiz bezinde dokuların kaybedildiği gözlemlenir. Bezin yetersiz çalışmasına sebep olunur. Hipopituitarizm hipofiz bezinin yetersiz çalışması anlamını taşımaktadır. Burada anlatılmak istenen hormonların az salınmasıdır.”




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