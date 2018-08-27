’154 Mahalle’ projesiyle mahallelere hizmet yağıyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi kapsamında Akhisar’ın İsaca Mahallesi’nde başlattığı 5 kilometrelik kanalizasyon hattı yenileme çalışmalarında hızla sona doğru ilerlerken Akhisar’ın Hamitköy Mahallesi’nde başladığı 18 bin metrekarelik üstyapı çalışmalarına da devam ediyor.

İsaca’nın beklediği hizmet MASKİ’yle hayat buldu

MASKİ, Akhisar ilçesine bağlı İsaca Mahallesi’nde de altyapı yenileme çalışması yürütüyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı ekiplerince mahallede 5 kilometrelik ana kanalizasyon hattı döşeme işi gerçekleştiriliyor. Çalışma tamamlandığında mahallenin 4 buçuk kilometrelik içme suyu şebekesinin de proje kapsamında yenileneceği öğrenildi. Mahalleye sıfırdan içme suyu deposu ve foseptik de inşa eden MASKİ, son olarak ise 17 bin metrekarelik kilit parke ve bordür taşı döşeyerek üstyapıyı da sağlıklı bir görünüme kavuşturacak.

İsaca Mahalle Muhtarı Hüseyin Ali Arkan, “Daha öncesinde altyapı anlamında çok büyük sıkıntılarımız vardı. Şuan hepsi sıfırdan yapılıyor. Bittiğinde çok da güzel olacağını düşünüyorum. Değer biçilmez bir yatırım. Mahallemiz bildik bileli böyle büyük bir hizmet görmedi. 100 sene daha da görmez. Şehir merkezinde ne varsa burada da yapılıyor. Cengiz Başkanımıza ve MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun’a çalışmalarından dolayı çokça teşekkür ve selam ederiz. Allah bin kere razı olsun” dedi.

Hamitköy’de çalışmalar son sürat

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen proje kapsamında Akhisar’ın Hamitköy Mahallesi’nde 18 bin metrekarelik kilit parke taş döşeme işi son sürat devam ediyor. 10 kilometrelik altyapı işinin noktalandığı mahallede 100 tonluk içme suyu deposu ve hidrofor binası inşaatına da başlandı.

Hamitköy Mahalle Muhtarı Mustafa Sadak, “Yapılan çalışmalardan memnunuz. Mahallemiz merkez mahalleler gibi oluyor. Mahalle sakinleri de çalışmalardan çok memnun. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başta olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.