172’nci yıla 172 öğrencili turnuva

Yunusemre ilçesindeki Halil Yurtseven İlkokulu tarafından şehit polisler anısına düzenlenen turnuvaya Manisa Emniyet Müdür Yardımcısı Fethi Vuruşkan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fevzi Yüksel, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Şimşek, Hasan Türek Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Örnek, Müdür Yardımcısı Ahmet Çakır, Atatürk Ortaokulu Müdürü Serdar Dinçer katıldı.

Polis Teşkilatının 172’nci kuruluş yıldönümü nedeniyle 172 öğrencinin katıldığı ve Abalone oyunuyla düzenlenen turnuvada finale 8 öğrenci kaldı. Turnuvanın birinciliğini ise Burak İşler kazandı. Turnuvanın sonunda üzerinde Polis amblemi olan ve ‘172. Yıl, sizinle güvendeyiz’ yazılı pasta kesildi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fevzi Yüksel, "Bu güzel ve anlamlı etkinlikten dolayı Halil Yurtseven ilkokulunun değerli eğitimcilerini kutluyorum. Diğer okullara da örnek olmasını diliyorum” diye konuşurken, Halil Yurtseven İlkokulu Müdürü Ayşen Oğuz da şunları söyledi: "Akıl Oyunları sınıfının öğrencilerimizin eğitim ve öğretimine büyük katkısı olmuştur. Bu eğitim - öğretim yılında okul çapında düzenlediğimiz turnuvaları, önümüzdeki yıl il çapında yapmayı planlıyoruz.”