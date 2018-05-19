19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları tüm yurtta olduğu gibi Manisa’da da gerçekleştirildi. Manisa’daki ilk tören Cumhuriyet Meydanı’ndaki Milli Egemenlik Anıtı önünde gerçekleştirildi. Buradaki törene Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Şengül, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, Bedensel Engelliler Derneği üyeleri ve öğrenciler katıldı. Öztürk’ün anıta çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Cumhuriyet Meydanı’nda Ramazan çadırlarından dolayı il kutlama programı Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Meydandaki törenin tamamlanmasının ardından törene katılanlar kutlama programının yapılacağı Atatürk Spor Salonu’na mehter takımının eşliğinde kortej yürüyüşü yaparak geçti.

Atatürk Spor Salonu’nda yapılan kutlama programına Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, daire müdürleri, sporcular ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk yaptı.

19 Mayıs’ın Türk milletinin tüm onur ve asaletiyle Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün rehberliğinde tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcı olduğunu vurgulayan Öztürk, "Biz Afrin’e vatan savunmasına giderken mikrofon uzatıldığında ailesine ve sevdiklerine ‘bizi beklemesinler’ diyen vatan aşkıyla yanan Anadolu evlatları, Mehmet uzman çavuşlarız. Binlerce şehit vererek, sıkıntı ve yokluklar içinde büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti bizlere emanettir. Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak, en başta gelen görev ve sorumluluğumuz olmalıdır” dedi.

Öztürk’ün konuşmasının ardından kutlama programını hazırlayan Manisa Spor Lisesi öğrencilerinin ‘Atatürk’ün gençliğe hitabı’ ve ‘Gençliğin Atatürk’e cevabı’nı seslendirmesi salondan büyük alkış aldı.

Program, Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı güreş, jimnastik, muay thai, eskrim gösterileri ile devam ederken, Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları ekibinin gösterisiyle sona erdi.