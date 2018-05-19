19 Mayıs Kula’da coşkuyla kutlandı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Manisa’nın Kula ilçesinde de coşkuyla kutlandı. Kula’daki kutlama programı, Yunus Emre Kent Meydanında bulunan Atatürk anıtı önünde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından çelenk sunulması ile başladı.

Tören daha sonra, Kula Yunus Emre Kent Meydanı Kültür Merkezi Konferans Salonunda, Hacı Ömer Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan kutlama programı ile devam etti. Düzenlenen programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Gençlik Spor Müdürü Mehmet Yaman yaptı. Bugünün Mustafa Kemal’in Samsun’da tutuşturduğu kurtuluş meşalesinin, Anadolu’da elden ele, gönülden gönüle dolaşmasının 99. yıldönümü olduğunu ifade eden Yaman, "Milli Mücadelenin başlangıcı olan bu anlamlı gün Türk gençliğine bayram olarak armağan edilmiştir. Gençlik bizim geleceğimizdir. Gençlere değer veren onları en iyi şekilde yetiştirerek kişilik ve özverili kuşaklar olarak yarına hazırlayan milletler geleceğe huzur ve güvenle bakabilir. Gençlerimize düşen en büyük görev ise, bu kutsal vatan topraklarını tertemiz bir şekilde gelecek nesillere teslim etmektir. Vatan Bizlere emanet edilmiş paha biçilmez bir hazinedir" dedi.

Törende daha sonra öğrenciler tarafından hazırlanan halk oyunları, dans ve koro gösterileri sunulurken, Atatürk’ün gençliğe hitabesi ve günün önemine binaen çeşitli şiirler okundu.

İlçe genelinde düzenlenen 19 Mayıs Gençlik şöleni etkinlikleri çerçevesinde dereceye giren öğrencilere ve etkinliklere katılan okullara katılım belgesi verildi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde ilçede düzenlenen kutlama programlarına Kula Kaymakamı Osman Güven, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Kula İlçe Jandarma Komutanı, Kıdemli Bçvş. Nedim Yerli, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluş başkanları, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

CHP’den alternatif tören

Cumhuriyet Halk Partisi Kula İlçe Başkanlığı, resmi kutlama törenine alternatif olarak tören düzenleyerek kent meydanında bulunan Atatürk Anıtı önüne çelenk sunumu yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi Kula İlçe Başkanı Osman Kasırga ve Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Yardımcı tarafından çelenk sunumu yapıldıktan sonra, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. CHP Kula İlçe Başkanı Osman Kasırga, gençlerin bu şanlı gününü yürekten kutladıklarını belirtti.