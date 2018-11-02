'1965 Turgutlu ilçe yıllığı' 52 yıl sonra okurlarla buluştu

Turgutlu Belediyesi Kültür Yayınları arasında okurlara sunulan '1965 Turgutlu İlçe Yıllığı', 52 yıl sonra ilk kez basılırken 1960'lı yılların Turgutlu'suna dair içerdiği bilgilerle hem günümüz okuruna hem de bu konuda çalışan araştırmacılara ışık tutuyor.

Yaklaşık bir yıl önce yayınlanan ve Kemal Yurdakul Aren imzasını taşıyan 'Güzel İnsanlar Kasabası Turgutlu' adlı kitapla birlikte şehrin kültürüne, yayıncılık alanında da katkı sunmaya başlayan Turgutlu Belediyesi, geçtiğimiz günlerde piyasaya sunulan '1965 Turgutlu İlçe Yıllığı' adlı eserle ilçenin unutulan yıllarına ışık tuttu. Mahmut Vehbi Tuyun tarafından 1960'lı yılların ikinci yarısında hazırlanmış olan çalışma yazılışından yaklaşık 50 yıl sonra okurlara ulaştırıldı. Yerel yönetimlerin yayıncılık faaliyetlerinin çok önemli olduğunu vurgulayan Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Bizim bu çalışmalarımız aslında kamu hizmetlerinin farklı bir boyutunu oluşturmakta. İlçemizi ilgilendiren, bizler için çok kıymetli olan fakat özel yayıncıların ilgi alanına girmeyecek bu gibi kitaplar muhakkak yayınlanıp birer belge olarak geleceğe bırakılmalı. Elimizdeki eser ayrıca önemli ve değerli bir çalışma. Merhum Mahmut Vehbi Bey, muhtemelen 1966'da hazırlamış bu kitabı ve günümüze kadar önce kendisi sonra da ailesi tarafından muhafaza edilmiş. Böyle bir çalışmadan haberdar olunca hemen yayınlanması için çalışmalara başladık. Kitapta 1965 yılı Turgutlu'sunun tam anlamıyla bir panoraması çiziliyor. O günlerde kamu kurumlarının çalışanları, öğretmenleri, sivil toplum kuruluşları, esnafları, sanayicileri ve o günlerin sosyal hayatı çok çarpıcı bir şekilde anlatılmış. Bu vesileyle merhum Mahmut Vehbi Tuyun'u rahmetle anıyor ve bu eseri hiçbir karşılık beklemeden bizlere ulaştıran oğlu Nuri Tuyun'a da bir kez daha teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.