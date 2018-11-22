1965 yılının Turgutlu'sunu anlatan yıllık yayınlandı

Turgutlu Belediyesi Kültür Yayınları arasında yer alan '1965 Turgutlu İlçe Yıllığı' isimli kitabın tanıtım toplantısını gerçekleştirdi.

Yaklaşık bir yıl önce yayınlanan ve Kemal Yurdakul Aren imzasını taşıyan 'Güzel İnsanlar Kasabası Turgutlu' adlı kitapla birlikte şehrin kültürüne, yayıncılık alanında da katkı sunmaya başlayan Turgutlu Belediyesi, geçtiğimiz günlerde piyasaya sunulan '1965 Turgutlu İlçe Yıllığı' adlı eserin tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. Mahmut Vehbi Tuyun tarafından 1960'lı yılların ikinci yarısında hazırlanmış olan çalışmanın tanıtım toplantısı Kent Müzesi'nde gerçekleşti. Toplantıya Kaymakam Uğur Turan, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, İl Kültür Müdürü İbrahim Sudak, CHP Manisa eski Milletvekili Hasan Ören ile çok sayıda vatandaş katıldı. Tanıtım toplantısının açılış konuşmasını Kent Müzesi sorumlusu Mehmet Gökyayla gerçekleştirdi. Gökyayla, konuşmasında böyle bir eseri Turgutlu Belediyesi'ne ulaştırarak gün yüzüne çıkarma imkanı tanıyan Nuri Tuyun ve Tuyun Ailesi'ne teşekkür etti. Ardından bir konuşma yapan Belediye Başkanı Turgay Şirin ise “Geçtiğimiz günlerde Turgutlu Belediyesi Kültür Yayını olarak okurlarımıza sunduğumuz '1965 Turgutlu İlçe Yıllığı' isimli kitabın tanıtım etkinliğinde bir aradayız. Hatırlayacağınız üzere göreve geldiğimiz ilk günlerden bu yana kültürel konulara verdiğimiz önemi ısrarla vurguluyoruz ve bugüne kadar belediyemizin bu alanda yürüttüğü çalışmalar, öyle sanıyorum ki, söylemimizin de kanıtı niteliğindedir. Turgutlu Kent Müzesi ile ilgili çalışmalara başladığımız günlerde yaptığımız toplantılarda, basın açıklamalarında müzenin yalnızca taşınır kültür varlıklarının muhafaza edilip sergilendiği bir mekân olmayacağını belirtmiştik. Burada zaman zaman kültürel etkinlikler düzenleneceğini, yayınlar yapılacağını söylemiştik. Şuanda sizlerin karşısında bu sözümüzü tutmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Turgutlu Kent Müzesi'nin, tarih ve kültür alanında ilçemizde bir odak haline gelmiş olması, her kesimden ilgililerin buluştuğu bir merkez olması, bizleri ayrıca sevindiriyor. Hatırlanacağı gibi, son dönemde Turgutlu Belediyesi Kültür Yayını olarak yayınladığımız ilk kitap, Kemal Yurdakul Aren Hocamızın Güzel İnsanlar Kasabası Turgutlu adlı hatıratı olmuştu. İlgiyle okunan bu hatıratın ardından 2016 yılının kasım ayında 80 civarında akademisyenin katılımıyla düzenlediğimiz Uluslararası Turgutlu Sempozyumu'nun iki ciltten oluşan Bildiriler Kitabı yayınlandı. Şimdi de '1965 Turgutlu İlçe Yıllığı' adlı kitapla sizlerin karşısındayız”dedi.

“Koleksiyoncuların çok temiz ve kaliteli eserler için kullandıkları ‘sandık çıkması' diye bir tabir" olduğunu aktaran Başkan Şirin, "Şu anda tanıtımı vesilesiyle bir araya geldiğimiz eser işte tam da bu tanıma uyuyor aslında. Merhum Mahmut Vehbi Tuyun tarafından muhtemelen 1966 yılında hazırlanan ve daktilo edilmiş tek nüshası günümüze kadar tertemiz bir şekilde muhafaza edilen bu eser, birçok anlamda da çok kıymetli. 1965 yılının Turgutlu'sunun hemen her alanda tabiri caizse, fotoğrafını çeken '1965 Turgutlu İlçe Yıllığı', bizler için gerçekten büyük bir şans. O günlerin tüm devlet çalışanları, banka memurları, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, esnaf ve sanayicileri kimlikleri ya da kısa özgeçmişleriyle bu yıllık sayesinde günümüze ulaşmış durumdalar. Müze sorumlumuz böyle bir çalışmanın ellerine ulaştığını belirttiğinde bu kitabın hemen yayınlanması gerektiğini düşünerek kıymetli Nuri Tuyun ağabeyimizle irtibata geçtik. Onun da hiçbir beklentisi olmadan ‘seve seve' demesinin ardından kitap yayına hazırlandı ve şuanda elimizde. Bu manada yalnızca bu kitabın yayın sürecinde işbirliklerinden dolayı değil; aynı zamanda müzemizle ilgili her konuda sürekli olarak yanımızda olan, desteklerini esirgemeyen Nuri Tuyun'un şahsında tüm Tuyun Ailesi'ne huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Son olarak belediyemizin yayıncılık faaliyetleri ile ilgili güzel haberleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu anda matbaada basılmakta olan bir eserimizin yanı sıra birkaç ay içerisinde arka arkaya yayınlanacak olan yeni kitaplarımız da gündemde. Amacımız Turgutlu'yu tarımı ve sanayisinin yanında kültürü, kültürel faaliyetleri ile de anılır, tanınır hale getirmek. Çalışmalarımız bu gayeyle devam ediyor ve edecek. Benzer programlarda tekrar bir araya gelebilmek ümidiyle davetimize icabet ettiğiniz için hepinize tekrar teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Toplantı sonunda Kaymakam Turan ve Başkan Şirin, Nuri Tuyun'a plaket takdim ederek teşekkürlerini sundu.