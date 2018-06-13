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13 Haziran 2018 22:00

2 gündür kayıp olan yaşlı kadın bulundu

Manisa’nın Gördes ilçesinde, 2 gün önce kaybolan yaşlı kadın jandarma ve bir çoban tarafından evinin 3 kilometre uzağında bir derenin yakınlarında bulundu.

2 gündür kayıp olan yaşlı kadın bulundu

13 Haziran 2018 22:00


Gördes’e bağlı Karayakup Mahallesi’nde 11 Haziran tarihinde yalnız yaşadığı evinde kızı tarafından bulunamayınca jandarma ekiplerince aranmasına başlanan 84 yaşındaki Zeynep Kul, evinin yaklaşık 3 kilometre uzaklığındaki bir dere yakınında aç ve susuz olarak bulundu. Jandarma ekiplerinin bir çoban eşliğinde sürdürdüğü arama çalışmaları sırasında akşam saatlerine doğru dere yakınında otururken fark edilen yaşlı kadına ulaşan ekipler, bitkin düşen kadına hemen su ikram etti. İlk ifadesinde 2 gündür aç ve susuz olduğunu belirten Zeynep Kul, tarlaya gitmek için evinden çıktığını, birden bastıran yağmur sonrası yolunu kaybettiğini ve bulunduğu noktada beklemeye başladığını söyledi. Kul, kendisine yardım eden jandarma ekiplerine teşekkür etti. Zeynep Kul’un bulunduğunu öğrenen yakınları da büyük sevinç yaşadı.




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