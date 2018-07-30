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30 Temmuz 2018 10:26

2 tır arasında sıkışan sürücü feci şekilde can verdi

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde park halindeki tırın freni boşalması sonucu tırın şoförü inmeye çalışırken başka bir tırın arasında sıkışarak hayatını kaybetti.

2 tır arasında sıkışan sürücü feci şekilde can verdi

30 Temmuz 2018 10:26


Kaza, dün gece yarısı saat 01.00 sıralarında Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Keçiliköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre taşımacılık yapan Murat Taşdemir, garajdaki park halindeki 45 EJ 283 plakalı tırına eşya almak için girdiği sırada tırın frenleri boşaldı. Tırı durduramayan Taşdemir, tırdan inmeye çalıştığı sırada garajdaki park halindeki 45 C 1325 plakalı başka bir tırın arasında kaldı. Seslerden olayın farkına varan garaj görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Taşdemir’in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı AKS ekipleri Taşdemir’in iki tır arasına sıkışan cansız bedenini yaklaşık yarım saat süren çalışma sonrasında çıkardı.


Taşdemir’in cesedi İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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